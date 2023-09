Névjegy

Laurinyeczné Trnyík Judit 1968-ban született Orosházán. Kiscsákón, majd Kondoroson gyerekeskedett, az általános iskola után a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett. Esztergomban, a Vitéz János Tanítóképző Főiskolán diplomázott tanítónőként, kiemelten tanulta szlovákot. 1999-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola pedagógusi karát is elvégezte, háztartás-ökonómia, életvitel, technika szakos tanári diplomát vett át. 2007-ben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Karán közoktatásvezetői szakvizsgát tett. 1989-től kezdett szlovákot tanítani Tóth Ernő kondorosi iskolaigazgató kérésére. A szlovák mellett technikát is oktatott a felsősöknek, fúrni-faragni is tanította a gyermekeket Valastyán János kollégája útmutatása szerint. Volt osztályfőnöke, Czigléczki Jánosné Erzsike néni is támogatta, egyengette útját a pedagógus pálya útvesztőin. Férjével 28 éve élnek együtt, egy gyermekük van. Férje egy médiakutatással foglakozó nemzetközi cégnél dolgozik, fiuk hét éve Budapesten él és dolgozik. Okleveles közgazdász, legnagyobb örömükre tavaly megnősült, így van egy csodálatos menyük is.