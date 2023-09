Bús Jánosné köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy kellemes, a nyárutó végén az ősz aranyló időszakot hoz el számukra, amit még kirándulásokkal, túrázásokkal és közös táncos rendezvényekkel tölthetnek el. Emlékeztette a jelenlévőket: akkor voltak ilyen nagy létszámban együtt, amikor a szénási klub fennállásának az 50. évfordulóját ünnepelte.

– Ugyan eltelt 50 év az első klubfoglalkozás óta, de lelkesedésünk töretlen. Célunk továbbra is az, hogy együtt erősítsük az összefogást, jó hírét vigyük Nagyszénásnak. Szórakozást, a közösséghez tartozás élményét biztosítsuk a nyugdíjasok számára. Bár a feladat nehéz, de a mosolygós arcok mindig kárpótolnak és tudjuk, hogy érdemes munkálkodni. Ez új erőre ösztönöz bennünket. Nem lehet ezt máshogy csinálni, csak igazi szívből - és a mi klubunk ilyen. Mindent is igazán szívből csinál. Ez a titkunk, ennek köszönhetjük az 50 évet is – fogalmazott a klubvezető. Mérföldkőnek nevezte az őszköszöntő programot a barátság útján. Köszöntötte azoknak a kluboknak, nyugdíjas szervezeteknek a tagjait (Kaszapertől Battonyág, Magyarbánhegyestől Gádorosig sok településről érkeztek), akik ezt a barátságot táplálják, jelenlétükkel erősítik tovább.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Nyemcsok János polgármester és Nagy Attiláné alpolgármester is.