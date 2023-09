– Kíváncsi voltam, jól terveztem, jól dolgoztam-e. Kezdetben egy, majd négy kemence termelt a gyárban, csupa szép emlékem fűz első munkahelyemhez, ahol majd 20 évet dolgoztam. Ahogy az 50 éves kerek évfordulókor, most is örömmel jöttem, hogy találkozzak egykori kollégákkal. Megható pillanatok ezek – tette hozzá mosolyogva, majd a kiállítás képei között nosztalgiázott kortársaival.

A megnyitón az O-I Hungary Kft. orosházi öblösüveggyárának ügyvezetője, Ördögné Papdi Zsuzsanna elevenítette fel a kezdeteket, a nagyobb mérföldköveket az eltelt 6 évtized alatti történéseket, döntéseket. Úgy fogalmazott, azóta is az itt élőknek és a dolgozóknak szenvedélyük az üveg.

Több generáción átívelő összetartás eredménye ez a 60 év - ezt már a gyárigazgató, Fekete Péter mondta, megköszönve a nyugdíjasoknak azt a felelősségteljes, elkötelezett munkavégzést és tudásátadást, aminek az eredményeként ez a jeles is nap elérkezhetett. Hangsúlyozta, a '60-as években az ismeretlenbe vágtak bele, bátrak voltak és elszántak. A sikerük méltó bizonyítéka a 60. születésnap. A gyárigazgató az öblösüveggyár jelenéről, fejlesztéseiről, további törekvéseiről is beszélt, s szólt a már tervezés alatt álló 2024-es gazdasági évükről is.

Dávid Zoltán polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik napjainkban is helyt állnak a gyártósorok mellett és megköszönte azok munkáját is, akik részt vettek a gyár elindításában, működtetésében, mindennapjaiban.