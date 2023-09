Az 5G korunk eddigi leghatékonyabb mobiltechnológiája, ami kiszolgálja az egyre növekvő adat- és internetigényt. Használata kompatibilis hálózati kapcsolatot és előfizetést igényel. Megkérdeztünk néhány hazai szolgáltatót, elérhető-e Békésben a szolgáltatás.

A Vodafone Magyarország 2019-ben, a hazai szolgáltatók közül elsőként vezette be a lakosság számára is elérhető, kültéri kereskedelmi 5G hálózatot a főváros belvárosában. A hálózatfejlesztésnek köszönhetően mára Magyarország területének jelentős részén, így Békés vármegyében már Vésztő, Gyomaendrőd, Szarvas, Mezőberény, Békés, Doboz, Sarkad, Újkígyós, Elek, Medgyesegyháza, Orosháza, Battonya, Kevermes, valamint Gyula nagy részén is elérhető a vállalat 5G szolgáltatása. Elmondták, a lefedett területeken a felhasználók rendkívül gyors, nagy kapacitású, szinte késleltetésmentes mobilinternet szolgáltatásban részesülhetnek. Hangsúlyozták; nem minden készülék képes az újgenerációs hálózat előnyeinek maximális kihasználására, ezért használat előtt érdemes megbizonyosodni arról, hogy mobilunk képes-e az 5G szolgáltatás használatára.