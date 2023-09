Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magosz Békés vármegyei elnöke elmondta, ebben az esztendőben 7-ről 9-re bővítették a gyűjtőpontok számát Békésben. Az adománybúza mennyisége mintegy 10 százalékkal haladja meg a tavalyit. A múlt esztendőben 39 tonnát szállítottak a malomba, idén ez a mennyiség a legutóbbi adatok szerint most 48 tonna. Ez az eredmény az ötödik a tizenkilenc vármegye sorában. A 48 tonna kenyérgabonát 260-an adták össze.

A felajánlások malomba szállítását idén is Drahos Zsolt nagykamarási agrárvállalkozó végzi fuvaradományként. A búzát a Szatmári Malom Kft. tótkomlósi egységében őrlik meg. A liszt kiszállítását a vármegyében lévő szociális intézmények számára a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vállalta 2023-ban is. Arról is hamarosan döntés születik, hogy Békésben mely intézmények részesülnek lisztben, illetve a Kárpát-medence magyarságán belül mely rászorulókhoz kerül a lisztből. A Békés vármegyei lisztadományozó ünnepséget október közepére, végére tervezik.