– Idén is az ép testben ép lélek volt a mottója a tábornak, követve a hagyományokat. Az edzéseket összekötöttük a könyvtári programokkal. A megyei bibliotéka jóvoltából eljött a Mosolyra hangolva együttes is a településre, a gyerekek interaktív-zenés műsor keretében kapcsolódtak ki az edzések között. A napok változatosan teltek, a délelőtti bemelegítést, sportolást játék, majd könyvtári pihenő követte. Délutánonként Activity-t, Egy perc és nyersz-t játszottunk. A fiatalok nagy örömére előkerült a vizes csuszka is, habfürdő segítségével egyszerű, de nagyszerű testmozgásban oldódhattak fel a gyerekek – részletezte Szikra Brigitta.