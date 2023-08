Hogy bírja a kánikulát?

Jakucs Erika, békéscsabai pénzügyi tanácsadó: – Szeretem a meleget, de azért az nekem is sok, amikor 40 fokhoz közelít a hőmérséklet. Otthon megy a klíma, máshogy nem is lehet kibírni ezt a kánikulát. Megfogadtam azokat a tanácsokat, amiket adtak a hőségriasztás idejére, azaz figyelek a kellő folyadékbevitelre. Az autóval is próbálok lehetőség szerint árnyékba állni, hogy ne forrósodjon annyira fel.

Kovács Nóra, békéscsabai pedagógus: – Szeretem a jó időt, de nem a trópusit, számomra a 28 fok az ideális, azon pedig most bőven túl vagyunk. Ezt az időszakot csak légkondival lehet kibírni, viszont annál is figyelni kell, hogy ne ontson túl hideget. Próbálom betartani azokat a szabályokat, amelyek hőségriasztás idején érvényesek, például, hogy a déli és kora délutáni órákban nem megyek napra.