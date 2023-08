A programot számos elképzelés mentén szervezzük meg évről évre – nyilatkozta hírportálunknak dr. Beke Szilvia. A Regionális Wellness Egyesület elnöke kiemelte, szeretnék, ha a program hozzájárulna a nyár vidám, kellemes és önfeledt lezárásához.

– Különösen az elsősökben érthető módon szorongást kelthet, hogy új környezetbe kerülnek, egy új fejezet kezdődik az életükben, talán többen közülük félve is indulnak először iskolába – fogalmazott. – Szeretnénk ezt az időszakot kicsit könnyebbé tenni számukra, és persze az idősebb diákoknak is egy kellemes programot biztosítani a tanévkezdéshez.

A szakember kitért arra, hogy a rendezvényt mindig összekötik egy karitatív akcióval is.

– Ilyenkor adjuk át a „Vegyél eggyel többet!” akció során gyűjtött adományokat az érintett családoknak – tette hozzá.

A gyulai Tesco Áruházban három napon át gyűjtöttek tanszereket, az üzletben ajánlhatták fel ilyen módon segítségüket a vásárlók. Emellett az egyesület tagjai már hónapokkal ezelőtt elkezdték gyűjteni a használt, de jó állapotú iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat. Ezeket kapta meg hatvan gyulai és kapja meg további negyven, a kistérség településein élő család. Az adományokban részesülőket a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének munkatársai segítségével választják ki minden évben, és a szakemberek ezen felül is segítik az akciót, például csomagolással. Emellett a gyulai önkormányzat, illetve a Gál Ferenc Egyetem is a kezdeményezés mellé állt. A visszajelzések szerint a program nagyon jelentős könnyebbséget jelent a családok számára, többeket évek óta támogat az egyesület ilyen módon. Sokak számára az elindulást jelenti a segítség egy-egy új tanév előtt.

A délelőtti eseményt számos izgalmas program is színesítette. A Gyulai Rendőrkapitányság közreműködésével közlekedésbiztonsági játékokban próbálhatták ki magukat a jelenlévők, illetve egy rendőrautó is jelen volt. A NAV jóvoltából keresőkutya-bemutatót láthattak az érdeklődők, valamint egy interaktív játékos program is várta a vállalkozó kedvű jelenlévőket. A Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete a Hősképző programmal érkezett a rendezvényre. Torda Attila személyi edző Mozgásban a világ, a mozgás világa címmel tartott foglalkozást. A Gyulai Egészségfejlesztési Iroda egészségügyi szűrésekkel és interaktív játékokkal színesítette a programot. A résztvevők emellett megtekinthették a Viharsarki Koraszülött-mentőautót is. A kistérségi szociális intézménynek köszönhetően arcfestés és csillámtetoválás is megörvendeztette a gyerekeket, ahogy a légvár is sokaknak szerzett örömet. Az önkormányzatot Kiss Tamásné tanácsnok képviselte a programom.