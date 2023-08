Tudta?

Önt is hívjuk! Idén is lesz RETRO véradás! Gyulán, a kórház Transzfúziós Osztálya (Semmelweis u.1.) 2023. szeptember 9-én 9:00-16:00 óra között, Orosházán pedig szintén a kórház Transzfúziós Osztálya (Könd utca 59.) ugyanezen a napon, 8:00-12:00 óra között várja majd a véradókat erre a különlegesen jó hangulatú véradásra. Lesz sör-virsli, és meglepetés ajándék is! https://www.ovsz.hu/hu/retro2023