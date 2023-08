Böjte Csaba atya gyermekotthonaiba a zene mellett adományokat is vittek támogatóknak köszönhetően, majdnem kicsinek bizonyult az utánfutó. Többek között azért, mert a békéscsabai Páduai Szent Antal Társszékesegyházban is koncerteztek korábban az említett cél jegyében, a tárgyi adományok mellett készpénz is összegyűlt.

Kabai Gábor elmondta, dévai fellépésük után Szovátán, a Petőfi Sándor Parkban játszottak, az együttes fotózkodott is Petőfivel, mégpedig a parkban található szobornál. A zenekart Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere, valamint a városvezetés egy kiadós ebédre is meghívta. Ezt követően újra Déván koncerteztek, Böjte Csaba testvér kérésére az általa celebrált mise után léptek fel keresztény, karizmatikus, dicsőítő könnyűzenei műsorukkal a helyi kistemplomban. Másnap Böjte atya újabb miséjén is szolgált gitárral Kabai Gábor. Hazafelé jövet pedig Nagyszalontán is fellépett a zenekar.

– A koncerteken fantasztikus közönségünk volt, vastaps, ölelések és tiszta, őszinte mosolyok, amiket kaptunk – hangsúlyozta a Lobogó Láng vezetője. – A gyermekek mindkét műsorunk dalait együtt énekelték velünk. Felemelő, leírhatatlan érzést élhettünk át. Vegytiszta szeretetet kaptunk, ráadásként pedig fenséges ételeket, amiket többek között a gyermekeket nevelők saját maguk készítettek el számunkra. Hihetetlen ez a magas rezgésszámú erdélyi vendégszeretet.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott vagy a Spotify-on!