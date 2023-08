A szarvasi Zsapír Bt. tulajdonosától, Zsapka Györgynétől megtudtuk, náluk még nem indult el a tanszervásárlási dömping, az inkább az augusztusi fizetések megérkezése utáni napokra jellemző. Természetesen vannak idén is előrelátóbb szülők, akik már legalább érdeklődési szinten felkeresték az üzleteket. Továbbá az első osztályba készülő gyermekek esetében érvényes maradt az, hogy az iskolatáskát, tolltartót és tornazsákot már júliusban beszerezték, a többi tanszer megvásárlását pedig náluk is augusztusra hagyják a szülők.

A tanszerek árával kapcsolatban Zsapka Györgyné elárulta, mintegy 10 százalékos drágulás tapasztalható a tanszerkínálat összességét nézve, de ők szerencsés helyzetben vannak, hiszen tudtak előre rendelni egy igen nagy készletet még akkor, amikor a nagykereskedések akcióztak. Továbbá a tavalyi szállítmányok csúszása okán a beragadt készletből is felvásárolták, amit lehetett, szintén jóval kedvezőbb áron, mintha az új modelleket rendelték volna. Persze a legújabb divat szerinti darabokból és eszközökből is tartanak a polcon, így az árak tekintetében mondhatni igen nagy most a szórás.

Faragó Rolika elsős lesz. Orosházán a Vörösmarty általános iskola kisdiákjaként anyukájával és Ferikével, a kistestvérével vásároltak a Szín-Vonal Írószerboltban.

Zsapka Györgynétől elmondta, inkább az olyan termékek esetében történt áremelés, mint például a tempera, vagy az iskolatáskák. Ez utóbbiaknál akár 20 százalékkal is több lehet az összeg az új modelleknél, miközben érdekes módon a ceruzák ára egyáltalán nem változott az előző évhez képest.

Az orosházi Szín-Vonal Írószerboltban kérdésünkre úgy fogalmaztak, hogy a szeptemberi tanévkezdés még odébb van, ám vannak előrelátó szülők, akik már nézelődnek, vagy határozott elképzeléssel térnek be hozzájuk. A választék bőséges és nagyon színes, a szó igazi értelmében. A kínálati palettán a bőség zavara: állatos, mese- és szuperhősökkel díszített, valamint virágos dekorációk teszik vonzóvá gyermeknek és hozzátartozóknak a választékot. Nehéz ellenállni a sok szépségnek.

–Tájékozódnak, nézelődnek a szülők, majd visszatérnek hozzánk gyermekükkel. A leendő elsősökkel már az ovis ballagások óta jönnek, a hátizsákok, iskolatáskák között válogatnak, keresik gyermekük számára azt a darabot, ami több éven át hordható. Kedvelik az egységes szetteket, amelyben van táska, tolltartó, tornazsák és uzsonnás táska. Tanszerlistájuk is ismert, gyakran kérik is a segítségünket, tapasztalatainkat – nyilatkozta Herjeczkiné Ruhmann Csilla üzlettulajdonos.

Az orosházi Nagy Zsanka a Székács iskola negyedikeseként kezdi az idei tanévet. Anyukájával az iskolatáskák között nehezen tudott választani. Nagy a kínálat.

– Akciókkal vártuk őket júniustól, kedvezni szeretnénk a szülőknek a folytatásban is. A tavalyi árakat próbáljuk tartani – tette hozzá, majd megmutatta a cicás, az unikornisos, a dínós, az autós, a szupermanes, ergonómikus kialakítású, a gyermek hátát kímélő, orvosi ajánlással és 3 év garanciával ellátott könnyű iskolatáskákat, amikbe elfér majd a tanszer, a tankönyv és a sok füzet is.

A papírboltokon túl a nagyobb üzletláncok is már javában készülnek az iskolakezdésre. Így például a Békés vármegyében jelen lévő Tesco és Spar is hetekkel ezelőtt kibővítette tanszeres polcait, és különböző ajánlatokkal, akciókkal várják a családokat. Ezekben az üzletekben szétnézve az tapasztalható, hogy az árak a papírboltokhoz hasonlóan igen nagy szórásban vannak, és márkától, minőségtől függ, hogy mennyire kell mélyre nyúlni a zsebekben. A választék pedig a megszokott módon hatalmas, és már a szórólapokban is külön oldalakon kínálják az írószereket és iskolai kellékeket.