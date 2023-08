Hallgass minket! 25 perce

Unokáiban is tovább él a hagyomány: vendégünk Molnár Julianna békéscsabai pedagógus

Stúdiónk vendége Molnár Julianna békéscsabai pedagógus volt, aki ugyan Budapesten él, de Békéscsabára mindig hazajár. Beszélgetésünk apropóját is ez adta, ugyanis Julianna hat unokájával a tizenkettő közül részt vett a Békéscsabán, a Téglában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület táborában. Miként hajdanán, gyermekként a nagymama is, aki a békéscsabai hímzésekben is otthon van édesanyján keresztül.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Molnár Julianna

– Édesanyám mindene a hímzés volt, az alkotás varázsát, örömét tőle örököltem, és igyekszem átadni az unokáknak is – emelte ki Julianna. – Hét és tizenegy éves kor között vettek részt a kicsik a Békés Megyei Népművészeti Egyesület gyermek-, illetve ifjúsági táborában. Közben én a bőrművesek képzésén tanultam. Amikor viszont jöttek az unokák, leálltam és csodáltam, amiket készítettek. Boldogan hallgattam őket az alkotás öröméről is, hiszen ez az egyik lényege eleme az ilyen foglalkozásoknak. Julianna elmondta, Békéscsabára mindig hazajár, rengeteg családi, baráti szál köti ide. A hagyományokat őrzi és átadja, a népi kézművesség mellett a gasztronómiában is. A brindzás haluskát ugyanúgy megismertette unokáival, mint a csabai kolbászt. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!