A látvány páratlan és nem hétköznapi. Láthatók ott a divattervező divatiskolás diplomamunkái (a dómos és a kék-zöld kollekció darabjai), palotás, zsinóros, tulipános, modern, hordható ruhák, időtlen darabok.

Ahogy a varrónő fogalmazott, a múltunkat a jelenünkbe becsempészve tervezi, varrja ezeket a szép ruhákat.

– Szeged neves épületei – ez volt az akkori vizsgánk tematikája. A dómot választottam, innen a dómos ruhák elnevezés. A kék-zöld pedig a viharos nyár nevet viselő tematika volt. Hétköznapinál elegánsabb kollekciókat készítek, ezek inkább partiruhák, üzleti alkalmakra jók. Egyedi darabok, viszem mindegyiket kiállításokra. Elhoztam, most bemutatom a 2020-as textilfesztiválon nyertes ruhámat, valamint két bocskai öltönyt, két különböző mintázattal. Menyasszonyi és menyecskeruhákat is láthatnak az érdeklődők. Utóbbiakon rajta van az új élet kezdete motívum – ettől olyan különlegesek – mesélt készítőjük nagy szeretettel valamennyi kedves darabjáról.

Menyasszonyi és menyecskeruhákat is láthatnak az érdeklődők. Fotók: Gigacz Balázs

Németh Ilona női szabó, stílus és divattervező munkássága nem véletlenül kerülhetett be a helyi értéktárba. Munkásságára jellemző, már kislánykori vágya volt, hogy méteráruboltban eladóként dolgozzon. Vonzották a kelmék. 1971-ben Szegeden egy szakmunkásképzőt elvégezve szerezte meg a női szabó végzettséget. 1975 februárjában ugyancsak Szegeden tette le a mestervizsgáját, melynek köszönhetően női szabó és lánykaruha-készítő végzettséget szerzett. Teljesen beleszeretett a szakmájába, amit az is nagyon jól mutat, hogy az ötvenes éveiben járva visszaült az iskolapadba és 2007-2010 között elvégezte a Szegedi Divatiskolát, melynek elvégzése által divattervezővé vált. Mindig azok a feladatok izgatták, amelyek másoknak nem, vagy csak nehezen mentek, mindig is feszegette a lehetetlen határait.

Megérintette őt a magyar népi, nemzeti motívumvilág. Megszerette a zsinórozást, amit azóta is szívügyének tekint. Vallja, nem tud olyan fáradt lenni, hogy a zsinórozásra ne szánna bármikor időt.

Németh Ilona női szabó, stílus és divattervező munkássága bekerült a helyi értéktárba.

Németh Ilona életét a divat és a ruhatervezés, a varrás töltötte ki és tölti ki napjainkban is. 2015 óta él férjével Mezőkovácsházán. Berendezett kis műhelyében hódol a munkájának, ami egyben a hobbija is. Szakmája iránti szeretetét jól tükrözi, hogy gyönyörű ruhakölteményeit 2012-ben Párizsban is bemutatták. E nagyszabású eseményt követően Csongrád vármegyében több éven át a kézműves napokon bemutatózott. Mezőkovácsházán 2016-ban, az esküvő kiállításon láthatták őt és a ruháit, majd a Mutasd Magad Dél-Békés mezőhegyesi gáláján ismertette meg a nagyérdeművel kollekcióit. Iparművészeti tevékenységének elismeréséül 2018. augusztus 20-án Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült. Ilona a Kovácsházi Kézműves Kör tagjaként is tevékenykedik. A 2020-ban megrendezett XVII. Országos Textiles Konferencia pályázatán a „Jelenben a múlt” elnevezésű pályamunkájával I. díjban részesült. Alkotói tevékenysége mellett gyakorlati oktatóként és mestervizsga-bizottsági tagként is sokat dolgozik.