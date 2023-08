Augusztus elejére már kiszáradtak, s egyre inkább sárga színűre váltottak a puszta szikes gyepjei. Egyre nagyobb számban találhatók rajtuk a kékes-lilás magyar sóvirágok. A tavalyi évvel ellentétben most csapadékosabb volt az esztendő, főleg a tavaszi időszak. Nagyobb területeken és hosszabb ideig maradtak meg a gyepi vízállások. Ennek köszönhetően a sóvirágok most jóval magasabbak, erősebbek és sokkal több rajtuk a virághajtás – számol be a nemzeti park a honlapján.

– Az első kinyílt virágokat már június második felében észleltük, s számuk folyamatosan emelkedett. Augusztus elején már voltak olyan pusztafoltok, melyek a nyár végi állapotokat idézték: a besárgult fűben nagyobb, összefüggő lila foltokat alkotott a magyar sóvirág. Főként a Macelka-nádasban és Fecskésen láthattunk több hektáros, kékeslila foltokat. Virágzásának csúcsidőszaka augusztus végén, szeptember elején van, s egészen szeptember végéig láthatjuk nagyobb foltjait – tájékoztatnak a szakemberek.

A magyar sóvirág endemikus növény, a Kárpát-medence bennszülött faja. Só- és szárazságtűrő, s leginkább a szikes, ürmös pusztai élőhelyeket kedveli. Főként a Tiszántúlra jellemző, mert itt vannak ilyen ürmös puszták. A földön fekvő tőlevelei vastagok, bőrszerűek, a víz raktározására alkalmasak. Mélyre hatoló gyökerei vannak, ami szintén segíti a szárazságtűrésben.

Amikor a magyar sóvirágok elnyílnak, akkor egy másik, szintén kékeslilás színű, sótűrő növény, a sziki őszirózsa veszi át a főszerepet az ürmös pusztákon. Ennek első, virágzó példányai is rendszerint már júniusban megjelennek, de utána ez a folyamat megtorpan, s csak augusztusban kezdenek újra nyílni tömegesebben az őszirózsák.

A sziki őszirózsa virágzásának csúcsa jellemzően szeptember közepétől október közepéig tart, de egészen az első fagyokig láthatunk még virágzó példányokat.

Ez a növény főként azokon a pusztafoltokon fordul elő, ahol tavasszal hosszabb-rövidebb ideig megmaradt a vízborítás. Levele pozsgás, képes a víz tárolására. A Kardoskúti-pusztán belül elsősorban a Kis-Sóstónál, a Macelka-nádasban és a Fehértó partszegélyében, a nádas, zsiókás területeken fordul elő. Szeptember elején már egyre több a nyíló sziki őszirózsa, ami azért is fontos, mert kedvelik a beporzók, így nagyon fontos őszi méhlegelőként is szolgál.