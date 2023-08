A Kórház utcában nagyon hosszú a sor, sokan jöttek Békésről is, és nagyon sok a fiatal. A tömeg méltósággal hajt fejet a nagyszerű sportember emléke előtt. Sokak szerint már az ezret is meghaladja az emlékezők száma, és folyamatosan érkeznek az emberek. Jelen van Szabó Sándor felesége is.