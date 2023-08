Szeptember 8-9-10-én, a szilvaérés idején veszi kezdetét Délkelet-Magyarország egyik legnagyobb és legkülönlegesebb gasztrokulturális fesztiválja, a Szarvasi Szilvanapok. A fesztivál programját és újdonságait Csasztvan András, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója, Babák Mihály, Szarvas város polgármestere, Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum művészeti igazgatója, Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, Venesz Díjas Olimpiai Aranyérmes Mesterszakács és Szigeti Anna, a Cervinus Teátrum sajtóreferense mutatta be csütörtökön, a Szarvasi Vízi színházban. Elhangzott, a legfontosabb cél, hogy jól érezzék magukat a szarvasiak.

Az először 1998-ban megrendezett és idén már 25 éves Szarvasi Szilvanapok rendezvénysorozat fő célja a szarvasi szilva népszerűsítése, illetve a hozzá kapcsolódó hagyományok bemutatása. A tradíciók jegyében a fesztiválon többféleképpen kínálják és mutatják be ezt a páratlan, ízletes, és rengeteg jótékony hatással rendelkező gyümölcsöt a Körösök szívében.

Idén új helyszínen várják majd a látogatókat jövő hét péntektől vasárnapig. A vásározók és vendéglátók fő tengelye a Petőfi utcai sétáló út lesz, a vásári forgatagot ráadásul belépődíj nélkül járhatják be a látogatók. Ahogy a korábbi években, idén is lesznek tematikus udvarok a fesztiválon, mint például a Sör és Borudvar, vasárnap délelőtt itt kerül sor a receptverseny eredményhirdetésére is. A gyermekek számára Mega Játszóházzal készülnek a szervezők, mely a Petőfi utcai sportcsarnokban kap helyet.

A színpadi programok és az esti koncert helyszíne a Vízi Színház épülete lesz, ahol pénteken rögtön a Best of Geszti koncerttel nyit a fesztivál. A koncert további különlegessége, hogy a belépőjegy birtokában bárki kedvezményesen tekintheti meg a már csak szeptember 10-ig látogatható Munkácsy Most kiállítást, ahol a festőóriás leghíresebb alkotásai is láthatók.

A Vízi Színház előtti parkban és parkolóban kapnak helyet többek között a lekvárosok és a süteményesek. Szombaton ide érkezik a Nemzeti Művelődési Intézet Gasztrobusza is Prohászka Béla és Tímár András Venesz díjas Olimpiai Aranyérmes mesterszakácsokkal.

Prohászka Béla

A fesztivál fő csapásvonala természetesen a szilvából készült finomságok bemutatása, így lesznek titkos szilvás receptek, bemutatkoznak minősített szilvapálinkák, kézműves szilvás sörök, sütemények, és természetesen az elmaradhatatlan, rézüstökben rotyogó szilvalekvárok.

Süsd ki és oszd meg velünk! – szlogennel keresik idén is Szarvas kedvenc szilvás sütijét, a hagyományos receptversenyen. A verseny célkitűzése, hogy bemutassa a szilvát, mint helyi értéket, mely sósan és édesen egyaránt változatos módokon elkészíthető, jó vele sütni-főzni. Mindemellett rendkívül fontos egészségmegőrző szereppel bír, egy különleges életelixír.

A kategóriák nem változtak, ezúttal is Hagyományőrző-, Modern-, és Egészségmegőrző sütiket várnak a nevezőktől. Urbán Ildikó cukrászmester, Farkasinszki Ildikó cukrász és Szigeti Anna, az Anna a konyhában gasztronómusa lesznek a zsűritagjai idén is a receptversenynek. A verseny különlegessége idén, hogy nemcsak Szarvas kedvenc sütijét, hanem ezúttal Munkácsy kedvenc szilvás süteményét is keresik. Ennek apropója, hogy szeptember 10-én véget ér az a meghatározó fejezet a város életében, ami a Munkácsy Most kiállítás időszakát foglalta magába. A Süsd ki és oszd meg velünk! receptverseny nevezési határideje szeptember 5-e, kedd 12 óra. Egy versenyző több receptet is elküldhet. A megmérettetésen díjazzák a Legfiatalabb, a Legidősebb és a Közönség kedvencét is.

A szilva ünnepének elengedhetetlen felvonása végül a Termésáldás is, melyre vasárnap délelőtt 10-kor kerül sor a szarvasi Evangélikus Ótemplomban.