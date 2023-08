A gádorosi civilek elnöke, Fekete Tiborné elmondta, az Algyőről érkezett ruhaadományért cserébe szeretet-ajándékokat küldenek.

– Egyik kezünkkel adunk, a másikkal kapunk – valahogy így működik ez a kapcsolat. Évente kétszer szervezünk ruhaosztást, a napokban is volt, a tanévkezdésre fókuszáltunk. Algyőről gyermekcipők, ruhák is érkeztek és minden el is fogyott. Mi úgy háláljuk meg a nagyvonalú segítségüket, hogy a Bánfalvi Csodapiac termelőinek a felajánlásait (méz, chili, sajt, egyéb kézműves termékekből stb.) eljuttatunk hozzájuk. Ők pedig beteglátogatásaik alkalmával elviszik algyői embertársaiknak – sorolta az elnök az együttműködés gyakorlati példáit.

Az alig több mint tíz tagú civil közösség fáradhatatlan, az adó 1 százalékából, adományokból igyekszik úgy gazdálkodni a folytatásban is, hogy Gádoroson minden korosztálynak, rászorulóknak tudjanak segíteni.