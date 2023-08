A hétvégén rendezték meg a szombat 15 órakor elrajtolt és vasárnap 15 órakor leintett BSSW0-24 motorversenyt. A robogókkal egy gokartpályán, óránkénti váltásban 28 csapat pilótái versengtek. Egy bejegyzésben valaki úgy fogalmazott: rohadt fárasztó, és senkinek nem lesz jobb tőle. Ugyanakkor hatalmas mák, hogy vannak még ilyen szegletek a világban, ahol lehet ilyet csinálni. Itt nincs vesztes. Formailag van a végén rangsor, de a verseny alatt nem a többi motoros ellen harcolsz, hanem a saját határaiddal. Aki végigmegy, az igazából nyer.

De mit is csinált 28X4 megszállott motoros Visontán? Az orosházi csapatba idén először becsöppenő Kun Péter elmesélte megkeresésünkre, hogy Nóbik Sándorék motorjával versenyeztek, az 50 köbcentis segédmotor gyári, alapfelszereltségű, minden tuningtól mentes, de olyan kiválóan felkészített, hogy a 24 órás verseny alatt kiválóan teljesített egy ekkora igénybevétel ellenére is. Kocsis Jánost említsük meg, ő az egyik ,,konstrüktőr”, hála neki is.

– Óránként váltottuk egymást, a legnagyobb melegben és motoros bőrruhában mindenkire jutott 6 óra motorozás. Végig az előkelő 4-5. helyen haladtunk, ám Nóbik Krisztián bevállalta vasárnap az utolsó 2 órát, neki köszönhetően a 3. helyen végeztünk és 1149 kört tettünk meg. Mi úgy gondoljuk, ez egy kiváló eredmény.