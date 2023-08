Aztán Varga Zoltán vezényletével megtartották a már hagyományos rekeszmászást. A bátorságpróba végén a gyerekek felpróbálhatták a tűzoltó menetfelszerelését is. A programokat könyvtári diavetítés és a FitKid edzés tette még változatosabbá.

– A tábori életbe bevontuk a pingpong szakosztály oktatóját, Makai Gyulát is, akinek keze alatt több generáció is felnőtt. Volt bothúzás is, amihez a szabadidős sportklubtól kapták kölcsön a gyerekek a felszerelést. Vasárnap a művelődési ház udvarán sütöttünk szalonnát, jöttek a szülők is, majd sátorozás vette kezdetét. Sikerült családias, hangulatos, beszélgetős estét kerekíteni – sorolta Szikra Brigitta, hangsúlyozva, a szülők, a megyei könyvtár és a helyi önkormányzat támogatása nélkül nem jöhetett volna létre a programkavalkád.

Izgalmas programokban vehettek részt a gyerekek.

A második héten Békéscsabára, a moziba látogattak a táborozó fiatalok, akiket fagyival, gorival, popcornnal leptek meg. A helyi bűvész-illuzionista Szabó Krisztián is tartott előadást, egyszerűbb trükköket mutatott be. Volt még vízibomba-csata, társasjátékozás, sőt Szikra Brigitta beszélgetős kártyákat is készített, a gyerekek ezek segítségével hallgatták meg egymást, és ők maguk is írtak kérdéseket.

– A továbbiakban Bonyhádi Enikő közreműködésével fazekaskodás, illetve lángosozás, óriáspalacsintázás, kerékpártúra vár még a gyerekekre – tette hozzá a főszervező.