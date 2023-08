A jelentések szerint Csabacsűdön több ingatlanban is károk keletkeztek a földmozgás következtében. Gulyás János Szabadság utcai otthonában a kéményből hullott ki több tégladarab is.

– Szerintem legalább nyolcszor éreztünk különböző mértékű földrengéseket a hétvégén – mondta el lapunknak a nyugdíjas férfi. – Az első alkalommal éppen a boltban voltam, és amikor kijöttem az üzletből a kerítés remegni kezdett, először azt hittem, hogy egy kutya szaladt neki erőteljesebben. Azután szombaton még többször is megmozdult a föld. Vasárnap hajnalban már fent voltam, 4 óra körül járhatott az idő, amikor egyszer csak mintha valaki megrázta volna az ágyat, mintha arrébb húzta volna a fekvőalkalmatosságot. Később kimentem, hogy megnézzem keletkeztek-e károk, megvan-e még a tetőm, ekkor vettem észre, hogy a kéményből több tégla leesett.

Gulyás János meg is mutatta a sérült kéményt, amit kis túlzással csak a Szentlélek tart össze, de egyelőre várni kell a biztosítóra, mielőtt elkezdődhet a helyreállítás. A településen egyébként többen is biztosítókkal egyeztetnek.

Egy idősebb hölgy, aki névvel nem szeretett volna nyilatkozni, elmondta, borzasztó volt átélnie az egymás után érkező földrengéseket.



– Először egy hangrobbanásszerű zaj töltötte be a teret, majd mozgott alattam az ágy, mozgott minden, a csillár remegett. A második és a harmadik rengés még erősebb volt, ahogy tudtam, felugrottam, és igyekeztem kimenni a házból, de még a harmadik rengés is félúton ért kifelé.

Az asszonynál az egyik kéményt teljesen levitte a rengés, a kazán kéménye szintén megsérült, cserepek törtek össze és repedések is keletkeztek a házfalon.

Sinkovicz Mihályék Munkácsy utcában található házában szombaton kora délután is érezték a földrengést.

– Majdnem leestünk az ágyról, maga a ház, de a bútorok is megremegtek, még a macska is megingott – számolt be a fejleményekről. A férfi leginkább attól tartott, hogy tetőben okoz károkat a jelenség. Erről egyelőre nincs szó, ellenben a falon vasárnap újabb repedést vettek részre.

– Egy régebbi ingatlanról van szó, így sajnos ez történt – tette hozzá.

Gulyás János mutatja a leeesett téglák egyikét Fotó: Bencsik Ádám

Egy fiatal édesanya lapunknak elmondta, náluk valamennyi szobában, a konyhában, a gyerekszobában, a hálóban, a nappaliban egyaránt repedések keletkeztek a földrengés következtében, a legkritikusabb a konyhában a helyzet.

– Nálunk már az első földrengések következményekkel jártak. Az ember ilyenkor azt se tudja, hogy mit csináljon, hirtelen nagyon nehéz volt felfogni, hogy mi történik – árulta el. Mint mondta, az események nagyon megviselték hétéves gyermeküket, így náluk a károk mellett a lelki megrázkódtatással is meg kell küzdeni. Az anyuka úgy vélekedett, számukra talán a vasárnap hajnali rengés volt a legfélelmetesebb.

Tizenöt-húsz házban sérültek meg a kémények

Molnár József, Csabacsűd polgármestere lapunknak elmondta, a hétfő reggelig hozzá beérkezett jelzések szerint legalább 15-20 háznál sérültek meg a kémények, amelyek közül több félig vagy egészen le is dőlt. Cserepek ugyancsak lecsúsztak, illetve rengeteg helyen falrepedések keletkeztek, vagy korábbi hajszálrepedések erősödtek, bővültek.

– Ennek ellenére azt hiszem, óriási szerencsénk van, hogy nagyobb baj nem történt, senki nem sérült meg, egyetlen ingatlanban sem keletkeztek olyan károk, hogy az otthonát bárkinek el kelljen hagynia – emelte ki. – Az önkormányzati épületek esetében is kisebb-nagyon repedések jelentkeztek az ingatlanok korától, állapotától és állagától függően. Azok helyreállításához kisebb munkálatokra lesz szükség, bár egyetlen épület sem lesz teljesen olyan, mint korábban.

Molnár József is a településen élte meg a történteket. Mint mondta, elsőként olyan hangot, robajt lehetett hallani, mintha felrobbant volna egy gázpalack a környéken, majd megremegett, mozogni kezdett a föld.

– Ilyenkor az emberben sok minden felmerül. Aki látta, hogy a törökországi földrengés milyen borzalmas helyzetet eredményezett, azt tudja, érezheti, jó, hogy nálunk nem történt hasonló – hangsúlyozta.

Mint megtudtuk, Szarvason a városházára hétfő délutánig nem érkezett bejelentés károkról.

Az utórengések gyengülni szoktak

Az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook oldalán kiemelték, az elmúlt napok eseményei sokak számára rémisztőek voltak. Szombaton délelőtt egymás után két érezhető, károkat is okozó földrengés pattant ki Szarvas település közelében 4.1-es magnitúdóval, melyet több érezhető utórengés is követett. Károkat jelentettek Csabacsűdről és Szarvasról egyaránt, a bejelentések feldolgozása jelenleg is folyamatban van. Személyi sérülésről nincs tudomásuk. Vasárnap hajnalban ismét 4.1-es magnitúdójú rengés pattant ki, mely álmából is felébresztette a lakosságot, és rengeteg aggódó megkeresés érkezett az obszervatóriumba. A hajnali esemény azonos méretű volt az azt megelőző dupla rengésekkel. Mint írták, tapasztalataik alapján az utórengések mérete és kipattanási gyakorisága az idővel gyorsan csökken, a hajnali esemény ezt mégis felülírta. Hozzátették, szerencsére hazánk szeizmicitása, vagyis a földrengés előfordulásának valószínűsége és erősségének várható mértéke közepes, így semmiképp sem kell olyan katasztrófától tartani, mint a törökországi súlyos események. A veszélyeztetettség hazánkban jelentősen kisebb, ugyanakkor az ismert hazai földrengések statisztikai vizsgálata alapján 40-50 évente akár 5-ösnél nagyobb magnitúdójú földrengések is előfordulhatnak, melyek jelentősebb épületkárokat is okozhatnak.