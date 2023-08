Az ünnepi eseményen elhangzott, a békéscsabai zongoraművész-tanár 1987-ben született zenekedvelő és zeneművelő családba. Szülei nővérét és őt is szép eredménnyel taníttatták zongorázni, mindketten a zongoratanári pályát választották. Tünde már a szegedi Hammidó Zeneiskolában oktatott, amikor 2012 áprilisában csatlakozott a Bartók Béla Nőikarhoz Ordasi Péter felkérésére. A karnagy az elismerést a szülőknek, G. Pataki Máriának és Guba Andrásnak adta át, hangsúlyozva, Tünde lelkes és lelkiismeretes énekes volt, folytatta a kóruséneklés családi hagyományát.

– Nemcsak aktív énekesként, hanem kiváló zongorakísérőként is szolgált a kórusban, előfordult, hogy szólistaként szerepelt fellépéseik alkalmával. Derűs, közvetlen, kulturált személyét mindenki kedvelte. A Kardos Pál Alapítvány kuratóriumába 2017-ben választották be. Életre szóló barátságokat kötött. A posztumusz Kardos Pál emlékéremmel érzékeny zeneiséggel végzett hűséges szolgálatára, közösségépítő kötődésére is emlékezünk. Guba Tünde Bettina érzékeny muzikalitású énekesként és zongorakísérőként éppúgy gondozta és továbbadta Kardos Pál mester szellemi örökségét, mint a nőikar és a kuratórium oszlopos tagjaként. Szeretett és szerető tanítványai a mai napig visszasírják – tette hozzá.