Megérkeztek a tankönyvek a békéscsabai iskolákba

Megérkezett a tankönyvek többsége – ismertették a Békéscsabai Tankerületi Központnál. A köteteket hamarosan át is vehetik a diákok és a szüleik. A Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában lévő 33 köznevelési intézményben több mint 12 ezer tanuló kap ingyenesen tankönyveket. Tankerületi szinten összesen 95 ezer tanulói tankönyvet rendeltek az intézmények, amelyek többsége immár meg is érkezett. A kiosztás időpontjáról az igazgatók saját hatáskörben döntenek, de általában augusztus végén, szeptember elején vehetik át a diákok, a szülők a köteteket. Az intézményekben más módon is készültek a szeptember 1-jei tanévkezdésre: a nyári szünetben elvégezték a szükséges karbantartásokat, felülvizsgálatokat, de vannak iskolák, ahol komoly beruházások zajlanak.

Ingyenes lesz a Munkácsy Mihály Múzeum legtöbb tárlata augusztus 20-án

Augusztus 20-án is nyitva tart a békéscsabai múzeum - tájékoztatott a kulturális intézmény. A Munkácsy Mihály Múzeum augusztus 20-án, vasárnap 10–18 óráig szeretettel várja a látogatókat. Nemzeti ünnepünkön az állandó és az időszaki kiállításaik ingyenesen látogathatóak, ez alól csak a Rejtélyek, sorsok, múmiák című tárlat képez kivételt.

Bejárták a csabai Munkácsy Negyedet a könyvtár táborának résztvevői

A Békés Megyei Könyvtár nyári alkotótáborának résztvevői délutáni foglalkozásként, a népszerű Csabai kalandozások városismereti séta keretében járták be Békéscsaba megszépült Munkácsy Negyedét a minap. A gyermekek fotózkodtak a Kisasszonnyal, megismerték a festőfejedelem békéscsabai anekdotáit is, és természetesen a Munkácsy Cukrászda fagylaltja sem maradhatott ki a programból – számolt be a kültéri rendezvényről a könyvtár közösségi oldalán.

Csabai gyilkosság: a szakértő szerint tudatos volt a késhasználat

„A gyilkos annyiszor szúrt, hogy nyilvánvalóan az emberi élet kioltása volt a célja” – fogalmazott a biztonságtechnikai szakértő a kedd esti békéscsabai tragikus gyilkossággal kapcsolatban, melyben a sokak által szeretett és tisztelt békési sportember, Szabó Sándor hunyt el. Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden este 10 óra előtt nem sokkal egy vendég szóváltásba keveredett a békéscsabai Kórház utcában egy hotel alkalmazottjával az épület egyik teraszán, majd dulakodás közben egy késsel halálos sebeket ejtett rajta. A vármegyei főügyészség emberölés bűntette miatt kezdeményezte a 27 éves büntetlen előéletű érdi férfi letartóztatását. A Bastion Group a történtekkel kapcsolatban egy sajtóközleményt juttatott el a beol.hu-hoz. Hajós István biztonságtechnikai szakértő úgy fogalmazott, ilyen esetekben mindig létszámfölényt kell kialakítani. – Az elkövető őrjöngéséből arra lehetett következtetni, hogy alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állt. Ezeket a személyeket viszont rendkívül nehéz megfékezni és számítani kell arra is, hogy meggondolatlanul cselekszenek. Sajnos ez történt ebben az esetben is – mutatott rá a Bastion Group ügyvezetője. A biztonságtechnikai szakértő szerint a késhasználat a békéscsabai tragédia esetén nem egy vágásra vagy szúrásra terjedt ki – ami önvédelemmel magyarázható lenne – hanem tudatos volt.

Építik a vezetéket, nem maradnak víz nélkül a Szabolcs utcai lakások Békéscsabán

Zajlik a vízellátó vezeték kiépítése Békéscsabán a Szabolcs utcában – ismertette közösségi oldalán Fülöp Csaba önkormányzati képviselő. Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, vezetékes ivóvíz nélkül maradhat a Szabolcs utcában kilenc lakás. A volt vasutas szolgálati lakások a MÁV rendszerén keresztül jutottak vízhez, az erre vonatkozó szerződést azonban felmondta a vasúttársaság. Fülöp Csaba elmondta, hogy a Szabolcs utca 6-24. szám alatti ingatlanok jelenleg még a MÁV hálózatáról veszik igénybe a vízzel kapcsolatos szolgáltatásokat. A vasúttársaság azonban racionalizálási okokból felmondta a szerződést, és jelezte, hogy nem tudja tovább biztosítani a szolgáltatást az ingatlanok részére. Az egyeztetések révén sikerült a lekötési határidőt 2023. szeptember 30-ára kitolni, eddig kell megoldani, hogy a lakások csatlakozhassanak az Alföldvíz Zrt. hálózatához.

Odaégett étel miatt lett tele füsttel egy lakás Békéscsabán

Füsttel telítődött egy lépcsőház csütörtök este Békéscsabán, a Penza-lakótelepen. A helyi hivatásos tűzoltók az egyik lakásból egy idős férfit kimenekítettek, majd a többi lakást is átvizsgálták, valamint kiszellőztették a lépcsőházat. A gondot egy tűzhelyen felejtett, odaégett étel okozta, a tűz a környezetére nem terjedt tovább – ismertették a katasztrófavédelemnél. A mentők közlése szerint a füsttel telítődött ingatlanban lakó idős férfi enyhe füstmérgezést szenvedett, ezért őt a mentők további vizsgálatokra kórházba szállították.

Hűtőszekrény borult egy idős nőre Békéscsabán

Ráborult a hűtőszekrény egy nőre csütörtökön délután Békéscsabán, a Fövenyes utcában. A helyi hivatásos tűzoltók a rácsos teraszajtón keresztül egy csapszegvágó segítségével jutottak be a lakásba, majd a hűtőszekrény alól a sérültet kiszabadították és átadták a mentőknek, akik aztán további vizsgálatokra kórházba vitték – közölték a katasztrófavédelemnél.