A Körös-Maros Nemzeti Park beszámolójából kiderült, hogy a dévaványai tájegységet két fiatal is választotta, mindkettőjük mentora Szegedi Fruzsina természetvédelmi őrkerület-vezető volt. Elsőként, még júniusban, a berettyóújfalui Hajdú Noémi, a Debreceni Egyetem természetvédelmi mérnök szakának MSC-s hallgatója kezdte meg gyakorlatát. Programjának kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek a ragadozómadár-monitoring feladatokra. A kócsagőr-jelölt részt vett a parlagi sasok és a kerecsensólymok költésének megfigyelésében, valamint a fiókák gyűrűzésében is. Éppen ezért nem egyszerre töltötte le a kötelező két hetet, hanem mozaikszerűen nyerhetett betekintést a természetvédelmi őrök munkájába. Megismerkedett az invazív növények kezelési módjaival, segített az állattartási feladatokban, s a túzokok éjszakai őrzésébe is bekapcsolódott.

Elsőként, még júniusban, a berettyóújfalui Hajdú Noémi, a Debreceni Egyetem természetvédelmi mérnök szakának MSC-s hallgatója kezdte meg gyakorlatát. Fotó: Szegedi Fruzsina/KMNP

Sebők László, aki még csak az idén érettségizett, szintén a Dévaványai-Ecsegi pusztákon töltötte terepgyakorlatát. Az albertirsai fiatalember hivatásos vadász szeretne lenni, ezért az ő programját igyekeztek ehhez alakítani. A nemzeti park két hivatásos vadász kollégája, Litauszki György és Szűcs Roland is segítségükre volt ebben. A területbejárások során László a tájegység minden szegletét megismerhette. Bevonták a túzokok és a rétihéják megfigyelésébe, bekapcsolódott a turisztikai feladatokba és az éppen zajló természetvédelmi tábor életébe is betekintett.

A Kis-Sárrétre idén Debrecenből érkezett gyakorlatra egy Ifjú Kócsagőr-jelölt, Szabó Ákos, aki elektroműszerész. Mentora Biró István tájegységi csoportvezető volt, akivel minden nap járták a kis-sárréti tájakat, ismerkedtek a természeti értékekkel. Ákos betekintést nyert a természetvédelmi őrszolgálat munkájába, a nemzeti park vagyonkezelési, oktatási, turisztikai feladataiba, valamint a területen folyó mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási tevékenységbe is. A gyakorlat alatt kiemelten foglalkoztak a Biharugrai-halastavak természeti értékeivel, a tavakon folyó halgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolatrendszerével.

A Kardoskúti tájegységen Dézsi Bianka Viktória, a Debreceni Egyetem természetvédelmi mérnök szakos hallgatója töltötte gyakorlatát, Őze Péter természetvédelmi területfelügyelő mentorálásával. A tájegységen belül Cserebökényben, a Natura 2000-es területeken végzett kaszálásokat ellenőrizték. Naponta meglátogatták a cserebökényi gulyát, ellenőrizték a nemzeti park saját kezelésű gyepterületeit, legelőit, kaszálóit, kitűztük a kaszálók sarokpontjait. Cserebökényben elvégezték a sáfrányos imola felmérését, közel 50 ezer tövet találtak. A kócsagőr-jelölt továbbá bekapcsolódott a Szentes-Terehalom tájrehabilitációs beruházással érintett területrészen végzett kétéltű és hüllőfelmérésbe is. Részt vett még a hamvas rétihéja fészek körüli védőzóna ellenőrzésében, továbbá a szalakótaodúk, vércsetelepek és a parlagi sas költések ellenőrzésében. Ezentúl sastollakat is gyűjtött velük a genetikai vizsgálatokhoz.

A Makói tájegységben július 24-től Molnár Mónika Mercédesz, a Soproni Egyetem harmadéves természetvédelmi mérnök hallgatója töltötte kéthetes gyakorlatát. Őt mentorként Drahanovszki Gábor tájegységvezető segítette. Az Ifjú Kócsagőr-jelölt részt vett a rendszeres túzok monitoring tevékenységben, egy túzok-jeladózáshoz kapcsolódó megfigyelésben, löszpusztagyepek felmérésében. Bekapcsolódott a természetvédelmi célú erdőgazdálkodási tevékenységekbe, biotikai adatgyűjtésekbe, zoológiai és botanikai felmérésekbe. Együtt bejárták az ártéri erdőrezervátumot, s felmérték a vizes élőhelyeket. Felkeresték a kulturális és régészeti emlékhelyeket (Bekai-halom, kunhalmok, kőkereszt), valamint beszélgettek a tájtörténeti értékekről. Molnár Mónika Mercédesz mindezek mellett a természetvédelmi őrszolgálat hatósági munkájába is betekintést nyert.

S hogy az öt jelölt közül ki képviseli majd az igazgatóságot az Ifjú Kócsagőr Program őszi, országos döntőjében, az augusztus 24-én dől el. Ekkor rendezik meg ugyanis Szarvason, a Körösvölgyi Állatparkban a „házi döntőt”, amelyen a Körös-Maros Nemzeti Parkban gyakorlatukat letöltött kócsagőr-jelöltek mérik össze tudásukat.