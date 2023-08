Országunk mai állami és katolikus egyházi közigazgatása ugyan sok változáson ment át az évszázadok során, de mindmáig az István király által lerakott fundamentumon nyugszik. Ez is bizonyítja: nem homokra, hanem sziklára építkezett. Hangsúlyozta, Szent István munkássága, életműve többek között a szolidaritásra, a közösségért végzett szolgálatra hívja fel a figyelmünket. Mint kifejtette, állami ünnepünkön hálával emlékezünk államalapító királyunkra.

– Tisztelgünk a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel, vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk fennmaradásához, jólétéhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, hogyan váltunk Európa közepén kicsiny, de megmaradni képes országgá, nemzetté. Ennek a megmaradásnak az egyik jelképe az új kenyér, az élet táplálója – folytatta a gondolatot. – Hazánkban a legtöbb helyen mára befejeződött az aratás, az ország kenyere a kihívások ellenére is biztosított. Talán nem vagyok egyedül, aki még emlékszik, hogy szülei, nagyszülei a frissen sült kenyérre késsel keresztet rajzoltak, mielőtt megszegték. Ők is tudták, hogy a kenyér nemcsak liszt, víz, kovász, hanem lelki minőség, összekötő kapocs: élet, ahogy a búzát egyes magyar vidékeken még ma is nevezik. Ahogy a kenyér a búzamező végtelensége, úgy az apró búzaszem ereje is ott rejlik benne. Minden egyes búzaszemé.

Fellépett a Belencéres Néptáncegyüttes, ünnepi műsort adott Nagy Róbert színművész. Ökumenikus szertartás szerint megtörtént az új kenyér és a Testvérvárosok kenyerének megszentelése, megáldása. Az ünnepségen közreműködött a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar.