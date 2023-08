Csuvarszki János nyugalmazott honvédségi tanácsos, a békéscsabai FEK elnöke emlékeztetett, hogy a tragédiában nyolcan vesztették életüket, valamint többen szenvedtek súlyos, életveszélyes sérülést. Az emlékhelyet Füzesgyarmat állíttatta annak idején, és az önkormányzat idén újíttatta meg azt. A pénteki, 45. évforduló apropóján tartott megemlékezésen részt vettek a FEK tagjai, a honvédség, a rendőrség, a Füzes Dáridó és a helyi önkormányzat képviselői.

Tóth Sándor nyugalmazott honvéd százados, a FEK tagja elmondta, hogy a békéscsabai FEK akkori nyugdíjasai és családtagjaik, összesen 35-en egynapos kirándulásra mentek volna Szilvásváradra. A balesetnek nyolc halálos áldozata volt: hatan a helyszínen, ketten a kórházban vesztették életüket. Emellett 19-en megsérültek, egy akkor 45 éves férfi és egy akkor 14 éves kislány pedig egész életükre rokkantak maradtak.

Hangsúlyozta: Békés vármegyében se addig, se azóta nem történt ekkora tömegszerencsétlenség, sok ártatlan vesztette életét pár felelőtlen miatt. A balesettel kapcsolatban folyt vizsgálat, és megállapították, hogy nem műszaki hiba okozta a katasztrófát. A felelősöket azonban nem nevesítették, sem akkor, sem azóta, pedig immár eltelt 45 év, egy egész emberöltő.

Tóth Sándor és Csuvarszki János, a FEK tagja és elnöke a megemlékezésen. Fotó: Licska Balázs

Megemlékezett az autóbuszsofőrről, a 22 éves Kovács Dénesről, aki kiválóan végezte el az autóbuszvezetői tanfolyamot, és mindig készen állt a parancs pontos végrehajtására. A tragédia előtti napon el kellett vezetnie Székesfehérvárra egy 8 órakor kezdődő értekezlet miatt, ahonnan 12 órakor indultak vissza, ugyanazon az útvonalon. Éjfél körül érkeztek vissza a békéscsabai laktanyába. Ekkor közölték vele, hogy készülődnie kell, mert 4 órától van menetlevele, nyugdíjasokat visz Szilvásváradra. Az autóbuszt kitakarította, feltankolta, közlekedésre alkalmassá tette, és hajnali 1 óra körül tért nyugovóra. 3 óra 30 perckor ébresztették, 4 órakor az ügyeletes tiszt előtt szolgálatra jelentkezett, és elvállalta a feladat végrehajtását. Nem az a honvéd volt, aki megtagadta volna a parancsát, szerény és tisztelettudó katona hírében állt.

Ahogy az szokás volt, itt is kijelöltek a sofőr mellé gépjárműparancsnokot, akinek a feladata volt a sofőr feladatának segítése, az utasok részére a rend biztosítása. Az autóbusz az Andrássy úti hadkiegészítő parancsnokság elől indul 4 óra 20 perckor. 6 óra körül érkeztek Szeghalomra, ahol az utasok betértek egy büfébe. Majd tovább indultak a kijelölt útvonalon, és 7 óra 15 perckor bekövetkezett a katasztrófa – ismertette Tóth Sándor.

A nyugalmazott katonatiszt szerint meg lehetett volna kérdezni, hogy a gépjárműparancsnok miként végezte a feladatát, illetve az előtt is értetlenül áll, hogy a tragédia előtti nap a parancsnokok az értekezletről miért 12 óra alatt értek vissza Székesfehérvárról Békéscsabára, noha az út nem több 4 óránál. Felvetette: megkérdezte-e valaki a sofőrtől, hogy eleget aludt-e, kipihent-e, étkezett-e. Meg is válaszolta: senki. Nincs felelős, vagy ha van is, nem került elő, nem is keresték.

Két gyermek is életét vesztette

A tragédiában életét vesztette Radói Zsigmond, Domokos Sándor és Domokos Sándorné, Korda Gergely és Korda Gergelyné, a 14 éves ifjabb Papp Károly, a 10 éves Tóth Gabriella, valamint a sofőr, a 22 éves Kovács Dénes honvéd.

Tóth Sándor elmondta: a temetés katonai tiszteletadással történt a békéscsabai vasúti temetőben, és ő volt a díszszázad vezénylő parancsnoka. Ilyen megrázó élményben nem volt része se neki, se az állománynak. Ott állt pár méterre a koporsóktól, és látta azt az istentelen fájdalmat, ami a szülők, hozzátartozók, barátok és bajtársak elszenvedtek – ezt soha nem lehet feledni.

A megemlékezőknek Túri János bemutatta a 45 évvel ezelőtti mentésben részt vevő Hajdu Miklóst Fotó: Licska Balázs

A megemlékezést követően a FEK tagjai ellátogattak Szeghalomra, és megnézték Túri János tűzoltó alezredes, Szeghalom tűzoltóparancsnoka rengeteg egyenruhát és tárgyat felvonultató, Mundérba bújt történelem című kiállítását. A parancsnok bemutatta az emlékezőknek Hajdu Miklós nyugalmazott tűzoltó zászlóst, aki 45 éve hivatásos tűzoltóként részt vett a tragédia utáni mentésben – az akkor helyszínen segítséget nyújtó hivatásos tűzoltók közül rajta kívül immár csak ketten élnek.