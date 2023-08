– A pókok velünk élnek, ha kedvező életfeltételeket, biztonságos menedéket találnak, megtelepszenek a lakásokban is. Nem kell rettegni tőlük, nem bántanak, nem támadnak az emberre – hangsúlyozta Boldog Gusztáv. – Ugyanakkor hasznot hajtanak, eltüntetik például a kidobott dinnyehéjról a muslicákat, összeszedik a legyeket, szúnyogokat. Akit mégis zavarnak, a legjobb módszer a takarítás, és ki kell tessékelni őket az udvarra, az utcára. Ugyanez a helyzet a poloskákkal, csótányokkal, egyéb rovarokkal, ők is a kedvező életfeltételeket keresik, a búvóhelyeiket kell megtalálni, az táplálékforrásaikat megszüntetni.

A természetvédelmi szakember kitért az örvös galambok lakott helyekre betelepedésének okairól, miként az egerek, békákra is. Utóbbiak közül elsősorban a leveli és a zöld varangy megy be a lakásokba, ha lehetősége van rá, például az ajtónyílásokon keresztül, falakon bemászva. Ők is hasznosak, megfogják a gilisztát, a lóbogarat.

Boldog Gusztáv szólt arról, több nyári táborban is beszélt a gyermekeknek a természetvédelemről, az állatfajok, növények megőrzésének fontosságáról, bár szerinte sok esetben a felnőttek fejében kellene először rendet rakni. Abból semmi jó nem származik, ha felborul az egyensúly, ha egyes rovarokat, bogarakat, kétéltűeket csak azért kipusztítunk, mert nem tetszenek.

A szakember szólt arról is, szerinte Dévaványán miként fordulhatott elő, hogy egy fészekaljban parlagisas-fiókák mellett egy egerészölyv-fiókát is találtak.

