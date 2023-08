Szombaton 11 óra 13 perckor, majd pár perc múlva újra földrengés pattant ki Békésben, amit számos településen lehetett érezni. Később utórengésekről is érkeztek beszámolók.

Az eddigi legerősebb utórengések 17:54 és 18:20 perckor pattantak ki, kezdeti becslések szerint 3,8-as magnitúdóval – írták a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma oldalán.

„Jól látszik az aktuális regisztrátumainkon, hogy a délelőtti nagyobb földrengések után folyamatosan érkeznek be az utórengések jelei az obszervatóriumunkba. Ekkora földrengéseket mindig utórengések követnek, melyek magnitúdója és kipattanási gyakorisága csökkenő tendenciát mutat, és térben szorosan kapcsolódnak a főrengéshez. Azóta is érkeznek a bejelentések, melyek szerint az utórengések egy része is érezhető. A következő napokban még megemelkedett aktivitás várható a térségben” – fogalmaztak.