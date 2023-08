A legkedvezőbb eredményt ebben az évben a napraforgó hozta, amelynek termésterülete mintegy 86 ezer hektárra tehető Békés vármegyében.

– A méhészek kifejezetten várták a napraforgó pergetését, a vándoroltatásról is hazaérkeztek a szakemberek erre az időszakra – emelte ki Árgyelán János. – A növény számára kedvező volt az időjárás, volt csapadék, majd napsütés is, így viszonylag jó eredmények születtek.

Az OMME Békés vármegyei szaktanácsadója ugyanakkor elmondta, az értékesítés megállt, a hordós mézet sem itthon, sem a környező országokban nem igazán veszik, vagy ha mégis, a vegyes mézet a 10 évvel ezelőtti árak alatt. A problémát elsősorban a Távol-Keletről beáramló kétes minőségű mézek okozzák, de a gondok olyan mértéket öltöttek, hogy valaki még a tavalyi mézet sem tudta még értékesíteni.

– A folyamat nagyon sok kérdést vet fel, hiszen a méhészek számára kétséges, hogy miként tudják beteleltetni a méhcsaládokat, hiszen a családok gyógykezelésére és takarmányozásra is szükség van, amihez viszont források is szükségesek – tette hozzá a szakember. – Ugyanakkor ha ez hiányosságot szenved, jövőre kevesebb méhcsalád lesz, ami az egész ágazatra kihathat. Elsősorban olyan országok méhészei kerültek bajba, amelyekben nemcsak saját piacra, hanem külföldi értékesítésre is termelnek. Ilyen állam hazánk mellett Románia és Bulgária.