Alt Sándor, a klub elnöke elmondta, a napközis táborban szervezett esemény bemutatkozással kezdődött, majd csoportos fegyelmező gyakorlat következett. Ezt követően az agility sportágat mutatták be a jelenlévőknek, majd az önként jelentkező gyerekek végig is vezethették a kutyákat az akadályokon, majd a diákok csoportokban jobban is megismerhették a kutyákat, illetve beszélgetés következett.

Nagy sikert aratott a bemutató. Fotó: Barna Katalin

A programon Barna Zoltán Jill nevű kutyájával, Kolozsi István Elzával, Peres István Coco-val, Juhász Bea Jokyval, míg Szatmári Hanna Gyömbérrel vett részt az eseményen. Koordinálta és segítette a programot Alt Sándor és Alt Éva edző, a fotókat pedig Barna Katalin készítette.