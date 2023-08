A városvezető ezúttal Mucsi András önkormányzati képviselővel pattant kerékpárra, és több utcát is felkerestek a délután során. A Ligetben, a Mezey, Kert, Epresköz, Gagarin, Bocskai, Tűzkút, Kasza, Jámbor utcákban számos családdal beszélgettek, az általuk megfogalmazott kéréseket beszélték át együtt. A „klasszikus” kérdésként merült fel a járda, a világítás, a fű növekedése és az éjszakai hangoskodás. A jó hangulatú „mobil fogadóórának” ősszel lesz folytatása, ekkor a választókerület epreskerti és hatházi utcáit járják végig. Kálmán Tibor igen hasznosnak nevezte a késő délutáni túrát, hiszen a városrész képviselője itt elhangzott kéréseket már mind beterjesztette a képviselő-testület elé, és most lehetőség volt a helyszínen tájékozódni, a problémák felvetőivel személyesen is megismerkedni. A személyes kapcsolat a legjobb, sok mindent tisztázni lehet ilyenkor. Mucsi András azt erősítette meg, hogy ő kerékpáron és gyalog közlekedik, így testközelből szembesül minden felvetett problémával, találkozik az emberekkel, és örül, hogy most a polgármesterrel tudta végigjárni a körzetet. Szeretné, ha a város vezetői még többet találkozhatnának ilyen formában is a lakossággal.