Békéscsaba 1 órája

Mit lehet tenni, ha a szomszédban embermagasságú a gaz?

Akadnak olyan elhanyagolt ingatlanok egyes tanyás, illetve zártkerti területeken, de hébe-hóba kertvárosi részeken is, ahol adott esetben embermagasságú gaz, bozótos található. Számos esetben elképesztő mennyiségű hulladékot is felhalmoztak ezeken a telkeken – írta Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő. Hozzátette, hogy emiatt többen keresték az elmúlt hetekben a választókerületében élők, de ő is tapasztalt ilyen problémákat a körzetet járva.

Választókerületét járva több elhanyagolt portával találkozott Opauszki Zoltán tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő.

Kiemelte: a békéscsabaiak döntő többségének jogos elvárása és törekvése, hogy Békéscsaba legyen szebb, otthonosabb, még élhetőbb város. A legtöbben a maguk részéről mindent meg is tesznek ennek érdekében, a portájukat rendben tartják, fásítanak, virágosítanak, füvet nyírnak. Ám akadnak kivételek. Ezért elkezdte keresni a megoldást, hogyan lehetne elérni azt, hogy ne csak a közterületeken, hanem az ingatlanokon belül is rend legyen. A polgármesteri hivatal munkatársaival is egyeztettek erről, hogy mit lehetne tenni úgy, hogy közben a magántulajdon szentsége ne sérüljön. Jelenleg az önkormányzatnak nincs igazán megfelelő jogi, jogszerű eszköze arra, hogy kikényszerítse a tulajdonát elhanyagoló ingatlan tulajdonosának intézkedését. Mint írta, fel lehet hívni az elhanyagolt telkek tulajdonosainak figyelmét arra, hogy – főleg a szomszédaira tekintettel – tegyen rendet. Ettől azonban nem lehet csodát várni. De talált olyan magyarországi települést, amely önkormányzati rendeletet alkotott a lágyszárú növények elburjánzásának megakadályozásáról. A rendelet célja az, hogy az adott város belterületén, az ingatlanokon a nem dísznövényként vagy haszonnövényként gondozott lágyszárú növényzet elburjánzásával járó pollenszennyeződés és magszóródás minimálisra csökkentsék, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározzák. Hozzátette: ha más úton nem jutnak eredményre, akkor szükséges lesz kezdeményeznie a városi közgyűlésben, hogy az önkormányzat alkosson rendeletet azért, hogy a magántulajdonban lévő, ám elhanyagolt ingatlanok rendezett állapotban legyenek a jövőben.

