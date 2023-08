Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 1 milliárd forintot nyert komplex turisztikai fejlesztésre. Ebből immár elkészült a Nagyváradi úti kerékpárút, most pedig nettó 784 millió forintból megújul a Százéves Cukrászda és a Ladics-ház épülete – ismertette dr. Görgényi Ernő polgármester.

Az elmúlt években a város kormányzati és európai uniós támogatásból 10 milliárd forintnyi beruházást valósított meg. Három stratégiai célt tűztek ki: egyrészt a gyulaiak életminőségének javítását, másrészt a városüzemeltetési költségek csökkentését, harmadrészt pedig a helyi gazdaság fejlesztését.

Gyulán meghatározó ágazat a turizmus, ezért a nyertes pályázatok között is jelentős arányban szerepelnek az idegenforgalom fejlesztését célzók. A turizmus több ezer embernek ad munkát és megélhetést, ezért szükséges fejleszteni a turisztikai jelentőségű értékeket, amelyek között meghatározó szerepet tölt be a Százéves Cukrászda és a Ladics-ház. Hangsúlyozta, hogy ezek a gyulaiság megtestesítői is.

A Százéves Cukrászda 1801 és 1803 között épült, a Dél-Alföld legjelentősebb emeletes polgárháza. Emiatt is kötelesség megőrizni a jövő nemzedékeinek. Sőt, ez az országban a második legrégebbi, eredeti berendezéseivel folyamatosan működő cukrászda. A gyulai vár és az Almásy-kastély mellett ez a harmadik leginkább látogatott attrakció, a városba érkezők 50-70 százaléka betér ide.

A 220 éves épületet a 80-as években részlegesen felújították. Pár éve rendbe tették a homlokzatát, és előkészítették a teljes renoválást. A legégetőbb problémát a vizesedés és a tető állapota jelenti, ezekre a mostani felújítással megoldást találnak, tehát egy életmentő beruházásról van szó. Emellett növelik a vendégteret is a Százéves Cukrászdában – emelte ki dr. Görgényi Ernő.