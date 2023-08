Közben mentek a kiegészítő programok, amelyekkel elsősorban a gyermekekre koncentráltak. Takács Péter igazgató sorolta, hogy volt ugrálóvár és arcfestés, szabadtéri játszóház, ahol az ünnephez illő kellékeket készíthettek a fiatalok, rendőrségi bemutató, illetve lovaglási és íjászati lehetőség egyaránt

Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a Lencsési lakótelepen közel 14 ezren élnek, a lélekszáma akkora, mint egy kis városé, így nem véletlen, hogy minden évben – a koronavírus-járvány miatti szünetet leszámítva – szerveznek augusztus 20-a előtt rendezvényt, amelyen a kultúra több műfaja is megjelenik. Hozzátette: a Lencsési lakótelepen élők szeretik, ha a közelükben is vannak programok, mivel nem mindenki vesz részt a belvárosi eseményeken, így a Szent István-nap előzetes kimondottan nekik szól.

Elmondta: augusztus 20-a apropóján érdemes Szent Istvánról is megemlékezni, rá is gondolni, aki 38 éven át, 1000-től 1038-ig volt az ország első királya, és megszilárdította a magyar államiságot, az ország befolyását Európában. Úgy véli, sokat lehet ma is tőle, a cselekedeteiből tanulni annak ellenére, hogy kevés írásos emlék maradt fenn abból a korszakból.