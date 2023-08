Hagyományőrzés 53 perce

Megnyitották a három napon át zajló kétegyházi Pogácsafesztivált

Főző- és pogácsasütő-versenyt is hirdettek az immár 15. alkalommal életre hívott Pogácsafesztivál keretében, amelyet pénteken nyitottak meg Kétegyházán. A kezdő napon kitárták a kapukat a helyi amatőr művészek kiállításán is, valamint küzdősportgálát rendeztek. Szombaton román nemzetiségi napot tartanak számos fellépővel, és vasárnap is több koncerttel számítanak az érdeklődőkre.

Természetesen pogácsából sem volt hiány a 15. alkalommal életre hívott Pogácsafesztiválon. Fotó: Bencsik Ádám

A helyi hagyományok részévé vált a Pogácsafesztivál – mondta dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester, kiemelve, a rendezvényen szórakozhat a családok apraja-nagyja, összejöhetnek a baráti társaságok, visszatérhetnek az elszármazottak. Hangsúlyozta, figyelnek a helyiek igényeire, hogy élhető, szerethető Kétegyházát teremtsenek. A pénteki küzdősportgála apropóján úgy fogalmazott: fejlesztési elképzeléseket szükséges kidolgozni, biztosítani kell a közszolgáltatásokat, le kell küzdeni a problémákat. A szombati román nemzetiségi nap kapcsán pedig hozzátette: az önkormányzat is mindent megtesz azért, hogy megőrizzék a nemzetiségi tradíciókat, hiszen fontos tudni, hogy milyen gyökerekből táplálkoznak. Borbély Erika, a helyi román nemzetiségi önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának egyik alappillére. Kiválónak értékelte az együttműködést a települési önkormányzattal, mint fogalmazott, közösek a célok, a feladatok és az eredmények is. A nemzetiségi nap kapcsán hozzátette: az ősi román hagyományokat ismertetik az eseményen. Az immár 15. alkalommal életre hívott Pogácsafesztivált Jakab István nyitotta meg pénteken Kétegyházán. Fotó: Bencsik Ádám Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke felidézte a legendát, miszerint az elődök sárpogácsát gyúrtak, majd azt eldobták, és ott építették fel a házat, ahol az leesett. Aláhúzta: a kétegyháziak mindig is szorgalmasak voltak; és a község élen jár a hagyományok őrzésében. Szólt arról, hogy fejlesztették, tornateremmel bővítették a Kétegyházi Román Általános Iskola és Óvoda épületét, és hogy kezdeményezte a román ortodox templom felújítását, ami két ütemben 50 millió forint kormányzati támogatásból valósul meg, a munkálatok rövidesen véget érnek. A Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Rákóczi Attila arról beszélt, hogy a rendezvény találkozásokra, baráti beszélgetésekre ad lehetőséget. Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy szükség van az ünnepekre egy-egy település életében is. Kétegyházán ezt a Pogácsafesztivál jelenti, amely a közös múltról és értékekről szól, és ilyenkor középpontba kerülnek a nemzetiségi tradíciók is, fontos ugyanis tovább éltetni a hagyományokat. Elkezdődött a három napon át zajló kétegyházi Pogácsafesztivál. Fotó: Bencsik Ádám Herczeg Tamás országgyűlési képviselő azt mondta, hogy Kétegyházán a sárpogácsa legendáriumából hagyományt teremtettek, és a fesztivál immár egy háromnapos rendezvénnyé nőtte ki magát. Hozzátette: ha a búza és a kenyér az életet jelenti, akkor a pogácsa, mint egy falatnyi kenyér a vendéglátás, a barátság szimbóluma lehet. Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei elnöke főleg Kétegyháza agrárjellegét emelte ki beszédében, hogy a helyiek szeretik a földet, és hogy a nyári betakarítást követően eljött a szórakozás ideje is. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége) elnöke kiemelte, hogy sokkal szebb lett, értékekkel gazdagodott az elmúlt időszakban Kétegyháza. A Pogácsafesztivál nyitánya előtt találkozott a helyi gazdákkal is, és a tapasztalata szerint nem csak külsőségekben kiváló a község. Az emberek is azok, tudnak a hétköznapokban együttműködni, és ez viszi előre a települést.

