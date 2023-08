– Zsadányban nőttem fel, és a könyvtáros nagyjából húsz éve, amikor hetedikes voltam, a kezembe nyomta J. R. R. Tolkien egyik könyvét, A babót – ami ugye ma A hobbit címen fut –, hogy ez biztos tetszeni fog. Elvarázsolt ez a világ a sárkányokkal, a mágusokkal, a harcosokkal, a kalandokkal. Aztán jött A Gyűrűk Ura és A szilmarilok, majd láttam a filmeket is. A rendező, Peter Jackson és csapata olyat alkotott látványban, ami szintén lenyűgözött. Hozzám nőtt ez a világ, mindig is én voltam a gyűrűk urás gyerek, és a mai napig minden évben elolvasom A Gyűrűk Urát és A szilmarilokat. Ez az életem részévé vált – kezdte Gyevnár Ádám.

Mindig is szeretett barkácsolni

– Mindig is szerettem barkácsolni, valamit csinálni, zizegni. Rajzoltam, festettem, mindig jött valami. Szerettem volna egy Gandalf-botot, de a replikák elég borsos áron mennek, ezért úgy határoztam, hogy megcsinálom magamnak. Gyakorlatilag szemétből készítettem el, a botot is az út szélén találtam. Aztán elkezdtem a replikákat saját magam megalkotni, mert egy rajongó vágyik ilyenekre. A műveket pedig megosztottam a Tolkien-rajongókat összefogó csoportokban, például a Lord of the Rings Magyarország oldalán – ahol mondhatni szerkesztő voltam –, és itt mondták a barátaim, hogy mindez jó, de ezt valamilyen formába kellene önteni – folytatta.

Ezért döntött úgy, hogy a közösségi portálon Helm néven önálló oldalt indít. A választás nem volt véletlen, hiszen a filmben a kedvenc karaktere Helm, aki rohani király volt, a kedvenc jelenete pedig a helm-szurdoki csata, szerinte ez egyik leglátványosabb rész. Előbb a Tolkien-féle csoportokból szivárogtak az emberek az oldalára, majd mások is érkeztek, többek között külföldről, ma pedig immár több ezren követik a munkásságát a Facebookon. Az otthon kialakított műhelyét is folyamatosan fejleszti, és egyre több dolgot tud benne megcsinálni.

– Semmiről sem készítek előre tervet. Amikor kitalálom, hogy mit szeretnék alkotni, elkezdem fejben megépíteni apránként, és látom előre a következő lépést. Egyszerre több munkán is dolgozom, szeretem olykor pihenni is hagyni a készülő művet. Úgy tűnhet, hogy csapongok, de én látom benne a rendszert – ecsetelte. Hozzátette, hogy folyamatosan tanul, sok mindent autodidakta módon sajátított el, és szerinte a Youtube-videókból is rengeteg trükköt lehet ellesni.

Könyvborításokat és diorámákat készít

Egyrészt egyedi könyvborítókat készít. Támadt egyszer egy ötlete, hogy A hobbit borítását ő másként képzeli el, így újrakötötte a könyvet. Aztán A Gyűrűk Ura-trilógiát is megalkotta úgy, mintha egy kötetként lenne a polcon – ez a műve óriási sikert aratott a rajongók körében. Ennek hátteréről elmondta: a szerző egy könyvként szerette volna megjelentetni A Gyűrűk Urát, de a kiadó ragaszkodott ahhoz, hogy bontsák szét három részre, ugyanis nem volt biztos a sikerben.

Másrészt diorámákkal foglalkozik. Az, hogy korábban replikákkal foglalkozott, hozta magával mindezt. Először olyan jeleneteket készített, amilyeneket mások nem, de aztán olyanokat is a saját képzelete szerint, amilyeneket mások is alkottak korábban. Ezeket Ébredés-sorozatnak nevezi, és úgy néznek ki, mintha az adott jelenet a lényekkel és a szereplőkkel előtörne egy könyvből, mintha kiszakítaná annak korlátait, és megérkezne a mi világunkba. Elkészítette így Sauront, a főgonoszt, és ahogy ott van a könyvek között ez a mű, olyan, mintha mozdulna az egész polc. Ezt az alkotását 1 millióan nézték meg az egyik közösségi platformon, több százezer lájkot kapott.

A könyvből kilépő Sauron nagy sikert aratott a rajongók körében. Fotó: Gyevnár Ádám

– Minden bejegyzésemben leírom, hogy miből készültek. Alapszabály, hogy könyvet nem bántok, azok számomra szentek, imádok olvasni. Ezek a kötetek, amelyekben helyet kapnak a diorámák, régi prospektusok, telefonkönyvek újrakötve, de volt, hogy keresztrejtvény-lexikonokkal dolgoztam. Így ezek a kidobásra várt kötetek is kaptak legalább egy újabb célt – magyarázta. Mint fogalmazott, egy-egy kép alapján nehéz megállapítani a valós méreteket. Azért, hogy lehessen mihez viszonyítani, gyufaszálakat rak a miniatűrökhöz – makettes körökben ez elfogadott –, így érzékelhető, hogy igazából milliméterekről van szó egy-egy részlet esetében.

Gyufaszálak jelzik, hogy milyen aprólékos munkáról van szó. Fotó: Gyevnár Ádám

Valós méretben is megalkotta Durin kapuját

A közelmúltban a műhelyénél elkészítette valós méretben és teljesen hitelesen – tudomása szerint – a világon először Durin kapuját. Ezt a munkát viszont hosszas tervezés előzte meg, hogy mit hogyan kell megcsinálni ahhoz, hogy működőképes is legyen. Kibontotta a régi ajtót, készített egy keretet, és abba világítást rejtett. Több részletet nem árult el – azt kérte, legyen titok –, és a munka végén megszületett a kapu, amely olyan, mintha egy homogén sziklafal lenne egy világító felirattal, és amely a mindennapokban egyébként továbbra is ajtóként szolgál. Bár a könyv alapján a feliratnál a sziklafal visszaveri a Hold és a csillagok fényét, kiemelte: varázsolni azért ő sem tud. Az oldalán igyekszik majd több bejegyzésben megosztani, hogyan is készült a kapu, amely valóban olyan éjszaka, mintha Mória bejárata lenne.

Balrog és Gandalf összecsapását is megjelenítette. Fotó: Gyevnár Ádám

Gyevnár Ádám elmondta, hogy az alkotásai egy része nála marad, de a többsége egy olyan gyűjtőhöz kerül, akinek tetszenek a munkái. Így tud megfinanszírozni egy-egy további projektet. Volt ugyanakkor, hogy egyedi megrendelésre, Tolkien-témájú esküvőre készített diorámaként Durin-kaput, amelyen elhelyezhették a gyűrűket; valamint lánykérésére is egy olyan makettet, amelynél nyitható maradt a könyv, és abban rejtőzött a gyűrű.

Sőt volt olyan, hogy jótékony célokat szolgáltak az alkotásai. Egyszer licitre bocsátotta egy művét, a befolyt összeggel pedig a Minden gyermek lakjon jól! Alapítványt támogatta. Hitvallása, hogy embernek lenni nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is. Ezért akkor, amikor a szomszédban kitört a háború, két alkotását árverezte el. A pénzből például készételeket, pelenkákat, zsebkendőket vásárolt, és azokat a polgárőrök közreműködésével juttatta el a határra a menekülők számára. Úgy véli, ezekkel az akciókkal bizonyították, hogy remek közösséget alkotnak itthon a Tolkien-rajongók.

Rengeteg ötlete van a jövőre nézve

Hozzátette, hogy nagyon sok ötlete van a jövőre nézve, és J. R. R. Tolkien világa óriási merítési lehetőséget jelent. Az Ébredés-sorozatában a következőként az angmari boszorkányurat készíti el, mint mondta, ez rendkívül aprólékos munka lesz. Emellett két cég is belépett támogatóként az életébe, amelyek alapanyagokkal segítik. Két projektet valósít meg ebből, ezekre amúgy nem lett volna lehetősége: diorámaként megjeleníti Samu és a Banyapók összecsapását; valamint hordható viseletként elkészíti Túrin sárkánysisakját.

Műhelyének ajtaját Durin kapujává alakította Fotó: Gyevnár Ádám

Napi szinten fél órát tölt a műhelyében, hétvégén ugyanakkor órákra is van lehetősége. Szerencsésnek mondta magát, hogy a családja megérti és elfogadja ezt a szenvedélyét, hobbiját. Az, hogy egy-egy műre mennyi időt kell szánni, rendkívül változó, de szerinte a minimum az 50, átlagosan pedig 80-100 órát kell belefektetni egy munkába.

Hangsúlyozta, hogy nem művész, és szerinte bárki képes arra, amit ő csinál. Bár szobafestő szakmájából, valamint dekoratőr, szitás munkájából kifolyólag ismeri az anyagokat és tud bánni az eszközökkel, úgy véli, mindent meg lehet tanulni, csak az emberen múlik. Tíz éve ő sem gondolta volna, hogy elkészíti Durin kapuját, ma pedig immár az otthonát ékesíti valós méretben és hitelesen.