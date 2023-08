Mint a nemzeti park oldalán olvashatjuk, a nyár közepén még jobbára csak az ivaréretlen madarak, illetve azok a párok gyülekeztek a táplálkozó-területeken, amelyeknek költése valamilyen ok miatt sikertelen lett. Ez azonban még nem a klasszikus, vonulás előtti gyülekezés volt. A fiókás szülők is gyakran megjelentek a friss kaszálásokon, de ők éjszakára sosem maradtak ott, mivel utódaik várták őket a fészekben.

Július végén, augusztus elején már az idei kelésű, fiatal madarak is megjelentek a csapatokban. Ahogy telnek a napok és közeledik a vonulás időpontja, egyre népesebbek a csapatok, s már mindannyian kint éjszakáznak, nem a fészkeken. A csoportosulások mindig a települések külterületén, gyepeken, szántókon, fasorokon történnek.

A Magyarországon költő fehér gólyák általában augusztus 20. tájékán kelnek útra. Az időjárás és a táplálék függvényében ennél korábban, illetve később is megkezdhetik vándorútjukat afrikai telelőhelyük felé.