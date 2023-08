A mézkirálynőtől megtudtuk, a jászberényi Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó keretében történt meg a választás. Ennek kapcsán kitért arra, hogy diplomás pszichológusként szabadidejében méhészkedik párjával, Nisteriuc Ádámmal, három éve kezdett el foglalkozni ezzel a tevékenységgel. A választás során előbb egy írásbeli tesztet töltöttek ki, amiben szakmai kérdéseket tettek fel nekik. Ezt követően a színpadon a közönség előtt tartottak bemutatkozó beszédet a jelöltek, amit személyes elbeszélgetés követett a szakmai zsűrivel. A végső sorrend pedig az összteljesítmény alapján született meg. Ennek kapcsán a polgármester nagyon fontosnak nevezte, hogy a küllem mellett a belbecs is sokat számított a döntés során.

Borszéki Viktória Eszter elmondta, 23 évesen idén nyáron diplomázott pszichológia mesterképzésen az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kifejtette, szeptembertől vállalta első munkáját, és tudatosan olyan munkahelyet keresett, ahol tud 30 órában, rugalmasan dolgozni, és így lesz ideje a mézkirálynői teendőkre is. Hozzátette, kétlaki életet élnek, hiszen a párjának még két éve van az egyetemből, erre az időszakra ő is Budapesten vállalt munkát, de úgy tervezik, hogy két év múlva hazaköltöznek Gyulára. A beszélgetésen elhangzott, hogy Mézes reggelik keretében a helyi óvodások, általános iskolások is találkozhatnak majd a mézkirálynővel.

Borszéki Viktória Eszter Kónya István kérdésére elárulta, nagyon nehéz döntenie, de talán a repce- és édesharmat a két kedvence méze. A városvezetés biztosította a mézkirálynőt, hogy számíthat az önkormányzat segítségére, együttműködésére.