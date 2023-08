Mint ahogy a BEOL.hu megírta, véget ért a békéscsabai piac fejlesztését, a térségi vásártér kialakítását célzó 8 milliárd forintos beruházás. Ugyanakkor immár a munkálatok idején felmerült, hogy van a piac közepén egy teljesen magántulajdonban lévő pavilonsor 300 négyzetméteren. Az önkormányzat ennek csak egy részét tudta megvenni tárgyalások eredményeként, közös megegyezéssel, ezért maradt meg egy csík a piac területén, rontva az összképet.

Opauszki Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke a grémium ülésén elmondta, hogy az épületegység összesen 25 albetétből, üzlethelyiségből áll. Ezek közül 13 immár az önkormányzaté – mivel sikerült egyezségre jutni a korábbi tulajdonosokkal –, kettőt pedig most vásárol meg a város a pénzügyi bizottság döntése értelmében, nagyjából 2-3 millió forintért, saját forrásból.

Kérdésre Wittmann László osztályvezető az ülésen elmondta, hogy a fennmaradó tíz albetétből kettő esetében kisajátítási eljárást kezdeményezett az önkormányzat, ezek folyamatban vannak.

A további nyolc vonatkozásában pedig hozzátette: elindult a helyi építési szabályzat módosítása, hogy a Szabó Dezső és a Trefort utcák közötti terület közlekedési felületként kerülhessen be a tervekbe. Amennyiben a szabályzat hatályba lép, illetve amennyiben nem jelzik eladási szándékukat a tulajdonosok – olyat, amilyet az önkormányzat is el tud fogadni –, akkor elkezdődik ezen nyolc albetét esetében is a kisajátítási eljárás.

Ezt követően kezdődhet meg az üzlethelyiségek bontása és az egységes felület kialakítása – zárta Wittmann László osztályvezető.