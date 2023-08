Dr. Görgényi Ernő polgármester hírportálunknak elmondta, önkormányzatuk „A déli ipari terület fejlesztése Gyulán” című pályázata egymilliárd 193 millió forintos támogatásban részesült. A támogatásból a déli ipari területen található Rosu utcában 824 méter hosszú 7 méter széles aszfaltút épülhet, ivóvíz- és szennyvíz-gerincvezeték létesülhet, kiépülhet a csapadékvíz-rendszer, a biztonságos közlekedés érdekében a 44. számú főútról, valamint a Csabai útról le- és felcsatlakozás épülhet, valamint a távközlési hálózatot is kiépítenek.

A pályázatban a kivitelezésre fordítható összeg a támogatási szerződés szerint 818 millió 220 ezer forint, illetve a tartaléksoron szerepel 39 millió 370 ezer forint, vagyis a kivitelezésre 857 millió 590 millió forint használható fel. Bár a grémium korábban már biztosított 126 millió forintos saját forrást a fejlesztéshez, az összeg még mindig alacsonyabb mint, amekkora forrásra szükség van a beruházáshoz. Éppen ezért a testület úgy döntött, hogy további bruttó 55 millió forintos önerőt biztosít a fejlesztéshez, illetve ahhoz igényt nyújtanak majd be a kormányhoz.

A képviselő-testület határozott arról, hogy a „Gyula város külterületi útjainak fejlesztése” címmel beadott pályázat keretében az Uhrin János utcán 4 méter széles aszfaltozott út építését, az Ottlakai dűlőn 3 méter széles útalap készítését, a Bicerei kertekhez vezető dűlőn 3 méter széles útalap készítését, a Pósteleki úton az Y elágazás jobb oldalán lévő földúton 3 méter útalap készítését, valamint a sándorhegyi városrészen 3 méter széles útalap készítését valósítanák meg.

Korábban a Seregély utca is szerepelt a listán, ám a pontos geodéziai kitűzése során derült ki, hogy a tervezett út a területen levő közművek miatt nem helyezhető el a terv szerint. Ezért vonták be a sándorhegyi helyszínt, de Szabó Károly önkormányzati képviselő javaslatára a Seregélyes utcában is megvalósul majd önkormányzati saját forrásból megvalósul egy fejlesztés.