– Ahogy elhangzott, júliusban kiállítás nyílt a szakkör tagjainak munkáiból. Kérem meséljen arról, mi volt ennek az előzménye? Milyen munkák szerepeltek a kiállításon?

– A szakkör jó pár évre nyúlik vissza. Körülbelül öt évvel ezelőtt kezdtünk együtt dolgozni a Csabagyöngye Kulturális Központ társintézményében, a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házában. A szakkörből két év kimaradt a Covid miatt, így valójában három éve folyik ott alkotótevékenység. Vannak, akik a kezdetek óta járnak, de néhány fő mindig cserélődik. Havonta egyszer szoktunk összegyűlni, illetve nyaranta mindig van alkotótábor. A kiállításon az idei nyári tábor alatt készült munkákat lehetett megtekinteni.

– Alkotásai is megtekinthetőek voltak az Arany János Művelődési Házban. Milyen munkáit láthatták az érdeklődők?

– Nagyon sokféle tárgyat készítettem, sokat kísérleteztem az évek folyamán, ebből állítottam ki most egy viszonylag szűkebb szeletet, női táskákat. Azt gondolom, hogy ezek főleg a záródásuk, a kialakításuk miatt számítanak különlegességnek. De nagyon szeretek egyéb kreatív dolgokat, játékokat, bábokat készíteni. A színháznak is készítettem már jelmezeket, illetve különböző oklevéltokokat.

– Létszámot és korosztályt tekintve kiket várnak a szakkörbe?

– Többféle korosztály szokott részt venni a szakkörökön, a középiskolásoktól az idősebbekig igen színes a paletta. Jellemzően hat-nyolc fővel igyekszünk maximalizálni a létszámot azért, mert ekkora csoportban lehet még úgy együtt dolgozni, hogy ott tényleg alkotómunka folyik. Azok a kézműves foglalkozások, melyeken 10-15 ember vesz részt az valójában nem a résztvevőknek, hanem inkább a szervezőknek jó. Kisebb létszámnál van lehetőség mindenkire odafigyelni. Az a jellegzetessége még ennek a szakköri formának, hogy nem egy előre meghatározott tematika szerint haladunk, hanem meghallgatom az oda érkezők elképzeléseit, hogy miket szeretnének bőrből megvalósítani, én pedig igyekszem segíteni a munkájukat.

– Milyen ötletekkel szoktak érkezni a szakkörre? Mi mindent lehet bőrből elkészíteni?

– Bőrből rengeteg dolgot el lehet készíteni, itt azért a szakköri körülmények valamennyire behatárolják a lehetőségeinket. Jellemzően ékszerekkel, apróbb tárgyakkal szoktunk kezdeni azért, hogy bizonyos technikákban jártasságot szerezzenek. Leggyakrabban táskák, övek, késtartók, süvegek, óraszíjak, erszények készülnek, olyan tárgyak, amikre szükségük van a szakkör résztvevőinek.

– Kiknek ajánlaná a szakkört? Szükséges hozzá valamilyen kvalitás, akár művészeti készség, vagy ez nem feltétel?

– A legfontosabb az érdeklődés, hogy motivált legyen az, aki eljön. Mi nem tudunk valamilyen végzettséget igazoló dokumentumot kiállítani a szakkör után. Az erőssége abban van, hogy egyedileg tudunk foglalkozni a különböző tárgyak elkészítésével.

– Szeptembertől már lehet is jelentkezni a szakkörre. Ezt hogyan tehetik meg az érdeklődők?

– Zalai Erikát, az Arany János Művelődési Ház vezetőjét kell megkeresni, ő tud ebben segíteni.

– Miért fontos a bőrműves hagyományok ápolása, ezen technikák továbbadása? Úgy is fogalmazhatnék, hogy hol van a bőrművesség helye a mai világban?

– A bőr egy csodálatos anyag, ha nem lenne az, nem foglalkoznék harminc éve ezzel vele. Rengeteg mindent el lehet belőle készíteni és azt gondolom, hogy manapság egyre nagyobb igény van arra, hogy egyedi tárgyakkal vegyük körbe magunkat. Persze, a tömeggyártott termékeknek is megvan a létjogosultsága, de sok emberben felmerül az, hogy a tárgyai olyanok legyenek, amik igazán tetszenek neki, de nem tudja beszerezni még az interneten sem.

– Jelenleg min dolgozik? Mi inspirálja?

– A közel harminc év alatt, amióta intenzíven bőrrel foglalkozom, igyekeztem minél több mindent kipipálni a bakancslistámon, így a főbb tárgytípusokat már elkészítettem a saját magam örömére. Persze, a megrendelések mindig változatosak, sokféle dolgot kérnek tőlem. De egy bizonyos szint után eljutottam oda, hogy megpróbáljak nyitni tanítás terén az élménypedagógia felé. Illetve afelé, hogy ezeket a modern technikákat hogyan ma hogyan lehet a bőrművességbe beépíteni úgy, hogy közben az eredeti kézműves jellegét is megőrizze. Most ez az a terület, ami leginkább érdekel, ezzel szeretek foglalkozni.