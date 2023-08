Serfecz Dávid, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, miután idén ünneplik Békés ismételt várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ezért a több mint negyven résztvevő félszáz kilométert tekert szombaton. A csapat Békésről indult este 8 órakor, majd a dobozi híd érintésével eljutottak a gyulai várig, ahol a várkertben éppen egy nagyszabású buli zajlott, így abba is betekinthettek a résztvevők. Ezt követően ellátogattak a Világórához, ahol közös fotót is készítettek. A résztvevők Gyulán Rusznák Mariannáéktól, mint fő békési támogatójuktól negyven kürtöskalácsot is kaptak. A következő állomás Békéscsaba főtere volt, ahonnan visszaindultak Békésre. A túrázók éjjel fél egyre érkeztek meg a megye névadó településére.