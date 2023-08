Faragó András Topy megosztott a lányával közös fotót: Fanny katonai egyenruhában látható. A színművész büszkén nyilatkozott és a titokról is lerántotta a leplet.

– Messzebbre nyúlik ennek a története – kezdte Topy. Fanny miután elvégezte a kommunikáció és médiatudomány szakot, szerkesztő-riporterként helyezkedett el a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt működő Katonai Sajtónál. A kamerának mind a két oldalán szerepelt már, tudósításokat, műsorokat, filmeket készített, majd három évre rá kinevezték a katonai hírportál felelős szerkesztőjének. Közben a HM felkérte, hogy legyen a Magyar Honvédség nagyszabású toborzókampányának egyik arca, mint önkéntes tartalékos katona. Hogy hitelesen tudja képviselni a munkáját a kiképzést is megcsinálta, és azóta is eleget tesz a szolgálattal járó feladatainak.

Végzettségének megfelelően hadnagyi rendfokozatot visel, és és február elsejétől a Katonai Filmstúdió vezető-helyettesi posztját látja el. Ezért van ő egyenruhában – mondta mosolyogva a színművész.

– Igaz, hogy nem színésznő lett, de amit ő csinál, az is közel áll a szakmánkhoz. Rendszeresen szinkronizál és olyan is előfordult már, hogy ugyanabban a filmben dolgoztunk együtt. Ha minden igaz, gyártásvezetője lesz egy nagyobb volumenű dokumentumfilmnek, amiben én is részt fogok venni, aztán ki tudja, mit hoz az élet, hol kereszteződik még az életünk a munkánk folyamán – fűzte hozzá.

Szülei mérhetetlenül büszkék Fannyra

– Fanny soha nem volt az a sarokban ülő típus. Talpraesett, belevaló, kreatív lány. Tele van tervekkel és bár sok a feladata, mellette műsorvezetéssel, podcast adások készítésével is foglalkozik – árulta el az apuka.

A színész élete nyáron sem lassul le. Faragó Andrásnak rengeteg feladata van.

– Megállás nélkül dolgozom. Rengeteg szabadtéri előadásom van, közben sokat szinkronizálok is. Sok felkérés érkezik hozzám, például gasztronómiai rendezvényekre is várnak. Van ahol fellépek, míg máshol főzni, vagy éppen zsűrizni fogok. Készül a Valami Amerikai című ikonikus trilógia után a tíz részes sorozat, ennek most folynak a felvételei – mondta a Bors érdeklődésére válaszolva a színművész.