A könyvtár udvarán Bonyhádi Enikő fazekas mutatta be a napokban a helyi iskolás és óvodás gyermekeknek, hogy mivel is foglalkoznak a fazekasok – adta hírül a csabacsűdi könyvtár. Az érdeklődők a programon megtudhatták, mik készülhetnek agyagból, majd a gyerekek is a korong mögé ülhettek, és kipróbálhatták magukat ebben a komoly hagyományoknak örvendő mesterségben. Az eseményen készültek többek között edények, tálak, kancsók, baglyok és minden, amit a gyermeki fantázia kitalált, és az ügyes kezek megalkottak.