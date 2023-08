Mint a Körös-Maros Nemzeti Park oldalán írták, a nyári időszakban leginkább az itt költő fajok kerülhetnek szemünk elé: egerészölyvek, barna rétihéják, kabasólymok, karvalyok, vörös és kék vércsék. Időnként réti és parlagi sasok is felbukkanhatnak, a szerencsésebbek hamvas rétihéjával, kerecsensólyommal is találkozhatnak, de ritkább fajokról lévén szó, őket nehezebb megpillantani.

Nyár közepétől már elkezdenek kóborolni a térségben nem költő kígyászölyvek is. Létszámuk elsősorban attól függ, hogy mennyi vízisiklót találnak, ez ugyanis a fő táplálékuk. Alkalmanként békászó sasok is megjelennek, melyek valószínűleg a határ túloldalán költenek. Sikertelenül költő, illetve ivaréretlen példányaik ilyenkor már nagyobb területeket is bejárnak. Július végén, augusztus elején az itt költő kabasólymokhoz és hamvas rétihéjákhoz már kóborló fajtársaik is csatlakozhatnak, de az őszi vonulásuk még később kezdődik majd.

A ragadozó madarak megfigyelésére leginkább a kora reggeli, vagy a késő délutáni órákban van esély, ilyenkor indulnak vadászni, napközben inkább pihennek.