Járdákat újítottak a Lencsési lakótelepen

Újabb felújításokról számolt be Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere, a Lencsési lakótelep helyi képviselője. Elmondta, a Haán Lajos téri játszótéren áthaladó járda rossz állapotban volt, babakocsival, a gyerekek kismotorjával nehezen lehetett közlekedni rajta; ezt a problémát orvosolták. A gyerekek biztonsága érdekében a parkolóhoz vezető kijáratra kaput szereltettek. Hozzátette, szintén ezen a területen egy sokak által használt járda is megújult.

Megrendezték a gerlai falunapot

Megrendezték a már nagy hagyományokkal és több tízéves múlttal rendelkező gerlai falunapot. A főként helyieknek szóló kulturális, gasztronómiai és gyermekprogramokat kínáló rendezvényt most is a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ együtt hívta életre. Délelőtt főzőverseny, délután pedig koncertek, gyermekprogramok, a felnőttek számára pedig előadások színesítették a békéscsabai településrészén élők napját.

Tortamustrát hirdettek

Idén is meghirdette a Munkácsy Mihály Múzeum a tortamustrát. Profi és amatőr cukrászoktól, illetve cukrásztanulóktól olyan tortákat és süteményeket várnak, amelyek az őszi időszakban leginkább népszerű színekkel és ízekkel rendelkeznek. A kiírásra három kategóriában lehet pályázni. A beérkezett műveket a tervek szerint október 7-én egynapos nagyszabású kiállítás és fesztivál keretein belül láthatja a nagyközönség, a hozzá kapcsolódó cukrászati bemutatókkal és vásárral együtt.

150 millió a kikiáltási ár

Nyilvános árverésen értékesítené a város a volt ruhaipari középiskola épületét és telkét. A Lencsési út 140. szám alatti, több mint 13 ezer négyzetméteres ingatlan kikiáltási árát a városi közgyűlés ülésén nettó 150 millió – azaz bruttó 190 millió – forintban határozták meg. A napokban megjelentek a részletek az önkormányzat honlapján.

Indul Békéscsaba a virágos versenyen

Ebben az évben is ringbe száll, megméretteti magát Békéscsaba a Virágos Magyarország versenyen – ismertette Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán. Mint írta, korábban is többször nevezett a vármegye székhelye a környezetszépítő versenyre, szép eredményeket elérve. A városvezető bízik benne, hogy idén is sikeres lesz Békéscsaba, és a színpompás, zöld közterületek most ugyancsak elnyerik a zsűri tetszését.

Kedden lesz szúnyoggyérítés Békéscsabán

Augusztus 8-án, kedden, a napnyugtát követő időszakban gyérítik a szúnyogokat földi úton legközelebb Békéscsabán – ismertették a városházán. Pótnapokat is meghatároztak, ha kedden nem tudnak irtani, akkor szerdán vagy csütörtökön fognak. Felhívták a figyelmet arra, hogy a készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, tehát melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, és hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. Viszont így is érdemes a kezelés idejére és az azt követő egy órára az ablakokat, ajtókat becsukni. Kiemelték: nem szabad a szúnyogirtó kocsi közvetlen közelében tartózkodni.

Visszaállnak a megszokott nyitvatartásra

Ismét a megszokott nyitvatartási időben számítanak a látogatókra a Békés Megyei Könyvtárban – ismertették a bibliotéka Facebook-oldalán. Hétfőnként 14 és 19 óra között; keddenként, szerdánként, csütörtökönként és péntekenként 11 és 19 óra; szombaton pedig 14 és 19 óra között lehet betérni a könyvtárba. Felhívták a figyelmet, hogy a gyermekkönyvtár 18 óráig tart nyitva.