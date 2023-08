– Örömhír, hogy a kormány tulajdonképpen mindegyik Békés vármegyét érintő elképzelésünket kiemelkedő társadalmi, politikai, gazdaságfejlesztési fontosságú programnak minősítette. Így az építési és közlekedési minisztert a Berettyóújfalu-Békéscsaba közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat, vagyis az M47-es gyorsforgalmi út, továbbá az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és országhatár közötti szakasza továbbá a Békéscsaba déli elkerülő út – 2×2 sávos emelt sebességű főúttá fejleszthető – azonnali előkészítésére kérte fel – tette hozzá az országgyűlési képviselő. – Az előkészítési és tervezési feladatok, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásához a kormány 2024-ben 12,5 milliárd forintot, az azt követő három évben pedig összesen további 35 milliárd forintot biztosít.

Herczeg Tamás elmondta, Békéscsaba, illetve egész Békés vármegye életét kedvezően befolyásolják majd az útépítések.

– Az ilyen beruházások egyszerre növelik a népességmegtartó erőt és a népességvonzó képességet. Minél fejlettebb egy térség közúthálózata, annál jobban érvényesül a két említett tényező – fogalmazott. – A megközelítés javulása dinamizálja a térség gazdaságát, növeli tőkevonzó képességét. A tervek megvalósulása jó hatással lesz a térség turisztikai lehetőségeinek kiaknázására, és a hátrányosabb helyzetű települések lakói számára is elérhetőbbé teszi a csak a nagyobb városokban megtalálható közszolgáltatásokat.

A részletekkel kapcsolatban kifejtette, az M44-es Nagyszalonta irányában az országhatárig történő elvezetése nagyban hozzájárul a magyar-román partnerség javításához, illetve a határon túli magyarsággal is közelebb kerülünk egymáshoz.

– A békéscsabai déli elkerülő – csatlakozva a már meglévő fürjesi elkerülőhöz – ugyancsak lényeges vármegyei és városi szinten egyaránt, hiszen tovább csökkenti majd a megyeszékhely környezetterhelését, javítja a város és a vidék, a vármegyeszékhely és többi kistérség kapcsolatát.

A Békéscsaba-Berettyóújfalu közötti kétszer kétsávos szakasz egy másik irányban is utat nyit a vármegye számára, az országos közlekedéshálózatba való intenzívebb bekapcsolódás felgyorsít gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat, nem beszélve arról, hogy több települést is elkerül majd az út, ami csökkenti a zaj- és környezetszennyezést – sorolta. – Fontos, hogy a tervezett beruházásokkal nem csak Budapest irányában javul a közlekedési kapcsolatunk, hanem az ország északi területei és a Partium felé is bekapcsolódunk a gyorsforgalmi úthálózatba.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az útfejlesztések hatásai hosszú távon meghatározóak, ahogy az M44-es is folyamatosan érezteti kedvező hatásait. Összességében pedig a beruházások mindig emelik az érintett térség versenyképességét.

Szólt arról, hogy a Magyar Közlönyben megjelent 25 projekt-előkészítő döntés között az említett három kapcsolódik közvetlenül a vármegyéhez, de például a 47-es főút Algyői Tisza-híd 2×2 sávra történő bővítésének előkészítése ugyancsak érinti Békést, hiszen javítja Szeged és a vármegye kapcsolatát. Emellett, ha az M44-es és M5-ös úton átmenetileg problémás a Békéscsaba és Budapest közötti gyorsforgalmi útkapcsolat, akkor a szolnoki új tehermentesítő út előkészítése Szandaszőlős elkerüléssel is jelentőséggel bírhat a Békés megyeiek számára.