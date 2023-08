Nagyon régen szerettem volna körülbiciklizni a Tisza-tavat, még jobban megismerni és felfedezni a tó világát. A barátaim, akikkel ezt terveztük, most nem értek rá. Ezért kicsit változott a célom is, és a Jóreménység-szigetre indultam – árulta el lapunknak Mitykó László.

A terület akkor került a középpontba, amikor Ljasuk Dimitry filmes, környezetvédelmi aktivista különleges filmet forgatott a helyről, ahova elvonult a pandémia ideje alatt. A sziget valójában a hullámtéri duzzasztómű terelőgátja, amit a helyiek Robbanó-gátnak is neveznek, mivel a tó létesítésekor robbantásra is szükség volt, amihez a robbanószert annak végében tárolták. Mára közösségi hellyé vált, ahol a látogatók pihenhetnek, kertészkedhetnek, fürödhetnek egyet.

– Amikor gyerekek voltunk a digitalizáció sehol nem volt a mostanihoz képest, hétfőn még adás sem volt a tévében, így nagyon sokat csatangoltunk, innen a természet szeretete. S persze inspirált a film is, az életstílus, a gondolkodás, amit Dimitry bemutatott. Inspirációt kaptam, hogy én is egy rövid időre elvonuljak, átgondoljam hol tartok, mit fogok csinálni.

Le a cipővel! Éljen a mezítláb!

Laci Pannónia T5-ös motorjával vágott neki Békéscsabáról a nagy útnak, ami ugyancsak különleges érzés volt, hiszen 60 kilométer/órás sebességgel lehetett „repeszteni” az országúton, de már megadta az alaphangot a következő napokhoz, hiszen közben lehetett elmélkedni, gondolkodni.

– Egyik fogadalmam volt, hogy a szigeten a négy napot mezítláb töltöm. Így az érkezésem után le is került a bakancs, úgy is mondhatnám, hogy simogatta a lábamat a természet – fogalmazott. – Csak akkor vettem vissza a cipőt, amikor egy rövid időre átmentem a közeli Kiskörére, de a szigeten eltöltött napok anélkül teltek.

Ilyen és hasonló gyönyörű természetei képek készültek. Fotó: Mitykó László

Mint elmondta, a különleges természeti környezetben sokan megfordulnak, keresik a nyugalmat, kicsit a világtól való elvonulás színtere is a hely.

– Persze azért már nem teljesen olyan mint a filmben, mert néha többen is vannak, akad pad, ahol le lehet ülni, közösségi könyvtárat is létrehoztak, paradicsomot nevelnek az ideérkezők – tette hozzá.

Persze ott az érem másik oldala, hogy a szigeten nincs hűtőszekrény, nincs áram. – Második napra le is merült a mobilom, én pedig onnantól nem is tudtam fotókat készíteni. Ennek is megvolt a maga előnye, hiszen találkoztam és beszélgettem érdekes emberekkel, így matematika tanárnővel, biológussal és nagyon szuggesztív horgásszal is, aki minden reggel hat óra után érkezett a Simpson motorjával, és nagyon sok történetet, régi emléket ismer a Tisza és a terület múltjából.

– Nagyon jó volt beszélgetni, feltöltöttek ezek a diskurálások – emelte ki.

Kíváncsi pockokkal teli esték

Mitykó László előzetesen engedély kért Dimitry-től, hogy a szigeten éjszakázhasson. A filmes az ottani vízügyi igazgatóságtól bérli a területet.

– Akadtak érdekességek szép számmal, a pockok mindennap megjelentek a sátor környékén, hátha leesik nekik valami, de találkoztam rókával, hattyúval, láttam különleges halakat és még folyami rákot is. Ezzel kapcsolatban a fiatalember, aki éppen a doktori disszertációját írta, és ő is ott volt a szigeten elmondta, ez jó jel, és azt jelenti, hogy tiszta a víz.

A fényszennyezés is jóval kisebb volt, sokkal több csillagot látott, mint máskor.