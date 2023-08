Az Orlai ház tudósításából kiderül, köszöntőjében Mike Münzing, Münsingen polgármestere elmondta, nagyon jó helyre került a játékelem. Évekkel ezelőtt ez a terület a polgármesteri hivatal hátsó udvara volt, napjainkra pedig egy nagyon szép teret alakítottak ott ki hűst adó fákkal. A közelben van az az „Örök virág” szobor, amit öt éve adományoztak Berénynek, illetve a tér másik sarkában az ’56-os emlékmű, ez azoknak állít emléket, akik életüket áldozták a demokráciáért.

Mike Münzing Siklósi Istvánnak egy borítékot nyújtott át, abban egy újabb adományt a játszótér bővítésére. Mezőberény polgármestere megköszönte mindkét adományt, és reményét fejezte ki, hogy a testvérvárosi kapcsolat a következő harminc évben is hasonló intenzitással működik majd. Siklósi István megemlítette azt is, megközelítően egy esztendővel ezelőtt beszélték meg Mike Münzingennel, hogy a kapcsolatba jó lenne a fiatalokat is bevonni, és most Münzingenből itt vannak az ifjú tűzoltók.

Az átadási ünnepségen közreműködött Pócs Flóra és Pócs Petra, illetve a Mezőberényi Mazsorett Együttes. A játékelemen átadásnál a szalagot Mike Münzing és Pócs Petra oldotta meg. A csúszdát a mazsorettek rögtön kipróbálták, utánuk pedig Mike Münzing is. A program hangulatos buborékfúvással fejeződött be.