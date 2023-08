Egyrészt öt hónapon keresztül folyósított, havi 50 ezer forintos felsőoktatási hallgatói ösztöndíjra, másrészt egyszeri 500 ezer forintos életkezdési támogatásra nyújthatnak be kérelmet. Az igényléseket a szociálpolitikai osztályra kell beadni postai úton vagy személyesen a Szabadság tér 11-17. szám alatt, de elektronikus úton is lehet a [email protected] e-mail címen keresztül. A pályázatokat szeptember 30-ig kell beadni, a döntésről október 30-án értesítik a fiatalokat – írták a városháza honlapján, ahol bővebb információkat is közöltek a pályázati lehetőségekről.