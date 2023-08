A KAM Home Goes to Bamako rally csapat tagjai már nem először segítenek, hiszen évek óta vesznek részt vagy szerveznek adománygyűjtéseket több helyi szervezettel együttműködve. Emellett a Budapest-Bamako rally alkalmával is rendszeresen visznek tanszereket Afrikába, a helyi gyermekeknek. Az idei kezdeményezés részleteit Botyánszki Bence szervező ismertette.

– Újra rászorulóknak szerveztek gyűjtést, ezúttal iskolatáskákkal lehet segíteni a gyermekeknek. Hogyan indult a kezdeményezés?

– A gyűjtés már több évre tekint vissza. Közel egy évtizede ismerem Bonnyai Sándort, aki régen nagyon sokat járt ki Ukrajnába és Erdélybe segíteni. Mivel nagy volt a szükség, sokszor gyűjtöttünk már például cipőt, illetve iskolakezdéshez iskolatáskákat. Mindez még a KAM Home Goes to Bamako rally-s időszak előtt történt. Most úgy gondoltuk, hogy ezt egy picit transzparensebbé tesszük azáltal, hogy összehozzuk a Kam Home Goes to Bamako rendszerével. Ezáltal könnyebb dolgunk lett és hatékonyabbak is vagyunk. Már majdnem négy éve szervezzük a gyűjtést. Most az általam, Békéscsabán megkezdett munkát kicsit kiszélesítettük, hiszen Szegedről is kaptunk adományokat korábban. Ezt a szélesebb körű gyűjtést nagyobb sikerre is tudjuk vinni.

– A rally alkalmával az afrikai rászorulóknak is mindig vittek tanszereket.

– Igen, a lehetőségeinkhez mérten Afrikába is mindig vittünk írószereket, papírt. Szabó G. Andrástól, vagy ahogyan sokan ismerik, Villám Gézától kérdeztük meg, mi az, amire a legnagyobb szükség van ott. Elmondta, hogy a fehér lap és a golyóstoll az, ami abszolút hiánycikk arra. Így amennyi befért az autóba, azt vittük ki és nagyon örültek neki.

– A helyi gyűjtés augusztus 14-én, hétfőn indult el. Ezúttal mi az, amit le lehet adni, mire van a legnagyobb szükség?

– A gyűjtést idén is a Mentálhigiénés Egyesület részére fogjuk felajánlani, akik Békésen és Békéscsabán tevékenykednek – a Békési Mentálhigiénés Szolgálat szintén Bonnyai Sanyi nevéhez fűződik. Megkerestük őt, hogy megkérdezzük, segíthetünk-e idén is, és nagyon örült, hogy részt veszünk a kezdeményezésben. Két éve egyébként a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak gyűjtöttünk, akkor nem táskákat, hanem kifejezetten tanszereket, amiből több doboznyi is összejött. Akkor ezt szeptember elejére időzítettük, hiszen a tanévkezdéshez a rászoruló gyerekek általában szoktak kapni segítséget az önkormányzattól, különböző szervezetektől vagy az államtól. Viszont, ezeknek az eszközöknek a tanév közbeni pótlása már nehezebb feladat, amikor betelik a füzet, elkopik a ceruza. Tavaly túlszárnyaltuk az előző évek gyűjtéseit és sikerült egy egész osztálynyi, 33 darab táskát összegyűjtenünk, nagyon boldogok voltunk.

– Ha valaki segíteni szeretne, mi az, amit beletehet a táskába?

– Elsősorban táskát gyűjtünk most, nem tanszert. De tavaly is az volt a tapasztalat, hogy nagyon sokan beletettek néhány füzetet, ceruzát, tolltartót, uzsis zsákot, tornazsákot. Volt olyan, aki egy teljesen új cipőt hagyott benne, amit megvettek a gyermekének, de nem használt. Tehát nyugodtan bele lehet tenni minden olyat, ami az iskolakezdéshez szükséges lehet.

– Hol lehet leadni az adományokat?

– A csapatunk szponzorainál, támogatóinál lehet leadni a táskákat, de akár személyesen nálunk is.

Leadási pontok:

N-alexander KFT. -nél az Európa-háznál

Team Vidia Kft. -nél, a Vidia udvarban a Tesco mögött

Novex Biztonságtechnika Kft. -nél a Mednyánszky utcán

A gyűjtés augusztus 31-ig tart, azonban, ha valaki ezután az időpont után tudja csak leadni az adományt, azzal sincs gond, hiszen vagy még idén, vagy jövőre az utólag beérkezett táskákat is eljuttatják a rászorulóknak a rally csapat tagjai.

